41 % نمو مبيعات العقارات التجارية بدبي خلال أول 10 أشهر

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحلات) في دبي قفزة كبيرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، متجاوزة قيمة المبيعات المسجلة خلال العام الماضي بالكامل، ما يعكس قوة الطلب على المساحات التجارية ومؤشر على توسع الشركات والأعمال في الإمارة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 5.1 مليارات درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنمو 41.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت المبيعات فيها المبيعات 3.68 مليارات درهم.

وأظهرت البيانات أن مبيعات العقارات التجارية خلال أول 10 أشهر من العام الجاري تجاوزت قيمة مبيعات العقارات التجارية خلال كامل العام الماضي 2022، والذي بلغت فيه 4.5 مليارات درهم عبر 3034 صفقة، والذي يعتبر علامة فارقة تشير إلى الديناميات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها دبي، كما تبرز أهمية العقارات التجارية في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتعكس قوة جذب الاستثمارات والأعمال، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال.

وتفصيلاً، بلغت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري 5.1 مليارات درهم، توزعت على المكاتب التجارية بقيمة 3.7 مليارات درهم عبر 2247 صفقة، والمحال التجارية بقيمة 1.34 مليار درهم عبر 800 صفقة.

واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 3.73 مليارات درهم عبر 2185 صفقة، فيما بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية على الخارطة 52.8 مليون درهم عبر 89 صفقة.

وبلغت قيمة مبيعات المحال التجارية الجاهزة 765 مليون درهم عبر 535 صفقة، أما المبيعات على الخارطة فقد بلغت 576 مليون درهم عبر 265 صفقة.

الخليج التجاري تتصدر

وبحسب المناطق الجغرافية، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 1053 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 729 صفقة بقيمة 992 مليون درهم، ثم منطقة برج خليفة عبر 29 صفقة بقيمة 456 مليون درهم، ثم منطقة موتور سيتي عبر 69 صفقة بقيمة 164 مليون درهم.

ومن ناحية أغلى صفقات مبيعات المكاتب التجارية، فقد استحوذت منطقة برج خليفة على أغلى 3 صفقات، الأولى بقيمة 49 مليون درهم بمساحة 8806 أقدام مربعة، والثانية بقيمة 44 مليون درهم بمساحة 8444 قدماً مربعة، والثالثة بقيمة 35 مليون درهم بمساحة 6399 قدماً مربعة.

وأظهرت البيانات، أن مبيعات العقارات التجارية خلال شهر مارس الماضي تصدرت المبيعات خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بواقع 639.3 مليون درهم عبر 331 صفقة، يليه شهر مايو بقيمة 639.2 مليون درهم عبر 399 صفقة، ثم مبيعات شهر أكتوبر الماضي بقيمة 587 مليون درهم عبر 330 صفقة.

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