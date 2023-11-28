مؤشر سوق دبي يرتفع بدعم الأسهم القيادية

المصدر: دبي - محمد عباس

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سجلت رسملة الأسهم المحلية، نحو 3.544 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.869 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و674.93 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية، سيولة بنحو 1.28 مليار درهم، موزعة بواقع 1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي، و270.8 مليون درهم في سوق دبي.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.07%، أو ما يعادل 2.59 نقطة، أمس، ليغلق عند مستوى 3994.59 نقطة، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وقفز سهم «الاستشارات المالية الدولية» بالحد الأقصى عند مستوى 3.1 دراهم، ليقود ارتفاعات 19 سهماً في سوق دبي المالي.

وتدعم أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم ديار للتطوير 4.98%، وإعمار للتطوير 1.8%، ودبي التجاري 1.7%، وزاد أمان 1.3%، وسالك 0.95%، وإعمار العقارية 0.85%، وديوا 0.39%.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 66 مليون درهم، وتلاه «الإمارات دبي الوطني»، بسيولة 41.7 مليون درهم، ثم «ديوا» جاذباً 30.8 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 32.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بأكثر من 98 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 65.4 مليون درهم.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9515.37 نقطة، منخفضاً 0.42%.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم «فودكو الوطنية» الذي ارتفع بالحد الأقصى 14.1%، و«بريسايت» 6%، و«الإمارات لقيادة السيارات» 2.6%، و«بروج» 1.6%، و«ملتيبلاي» 0.28%.

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