«الصناعي والتجاري الصيني» يدرج سندات خضراء بـ2.03 مليار دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ناسداك دبي، إدراج سندات خضراء بقيمة إجمالية 2.03 مليار دولار من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود (ICBC). ويشمل الإدراج الجديد، أربعة إصدارات من فروع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي) وهونغ كونغ وسنغافورة ولوكسمبورغ.

ويسهم إدراج السندات الخضراء الصادرة عن البنك الصناعي والتجاري الصيني، في تعزيز مكانته أكبر مُصدر للسندات الخضراء في ناسداك دبي، بمجمل قيمة تراكمية تصل إلى 6.93 مليارات دولار. وإضافة إلى ذلك، يجعل هذا الإدراج من البنك الصناعي والتجاري الصيني، جهة الإصدار الصينية الرائدة في ناسداك دبي، وبمساهمة إجمالية تبلغ 7.43 مليارات دولار.

وقرع جرس افتتاح جلسة التداول لي شيوي هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، بالتعاون مع لو وي، المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود (مركز دبي المالي العالمي)، وفريق إدارة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، احتفالاً بالإدراج في البورصة.

جدير بالذكر أن الإصدارات المصنفة في إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من ناسداك دبي، وصلت اليوم إلى مستوى ملحوظ يبلغ 26.45 مليار دولار، في حين بلغت إصدارات السندات الخضراء في ناسداك دبي وحدها 18.55 مليار دولار. وسيسهم إدراج السندات الخضراء الصادرة عن البنك الصناعي والتجاري الصيني، في تعزيز مكانة ناسداك دبي مركزاً عالمياً للأدوات والمنتجات المالية المعنية بالبيئة والاستدامة.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يسرنا الترحيب بإدراج الإصدارات الأربعة للسندات الخضراء من البنك الصناعي والتجاري الصيني في ناسداك دبي، والتي تؤكد مكانتنا سوقاً رائدة للمُصدِرين الدوليين، كما تسلط الضوء على قوة أسواق رأس المال في دبي، ويشير هذا الإصدار أيضاً إلى الطلب المتزايد على أدوات التمويل المستدام في المنطقة».

وأشار لو وي، المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في دبي (مركز دبي المالي العالمي)، إلى أنّ إدراج سندات الحزام والطريق الخضراء متعددة العملات الصادرة عن فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي) وهونغ كونغ وسنغافورة ولوكسمبورغ في ناسداك دبي، يظهر التزام البنك الصناعي والتجاري الصيني القوي بدعم التنمية المستدامة، مضيفاً: «على الصعيد العالمي، قدم البنك الصناعي والتجاري الصيني مساهمة كبيرة في مجالات مثل القروض الخضراء لمبادرة الحزام والطريق، وإدراج السندات الخضراء وإصدارها والاستثمار بها».

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