«الخمسة الكبار» يسلط الضوء على التوجه نحو قطاع بناء مستدام

المصدر: دبي - وام

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تستضيف النسخة الرابعة والأربعون من معرض الخمسة الكبار «Big 5 Global»، التي تعقد في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي، نخبة من أبرز القادة العالميين في مجال البناء والمبتكرين والمتخصصين وصانعي السياسات، لتسليط الضوء حول أبرز سبل توجيه قطاع البناء نحو مستقبل مستدام.

وسيستقطب المعرض أكثر من 68,000 مشارك من أكثر من 150 دولة، وأكثر من 2,200 عارض يعرضون أكثر من 50,000 منتج، وقالت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات بشركة «دي إم جي إيفنتس»، الجهة المنظمة للمعرض «الخمسة الكبار»: يهدف لتعزيز الحوارات الفاعلة حول أبرز المبادرات التي يمكنها إحداث تحول في صناعة البناء والتشييد بشكل فعال، وذلك بالتزامن مع «عام الاستدامة» في الدولة، والذي يؤكد التزام الدولة بتعزيز التعاون العالمي لدعم العمل المناخي، والذي يتجسد أيضاً باستضافتها لمؤتمر الأطراف «كوب 28».

يذكر أن 70% من المتحدثين في المعرض يشاركون للمرة الأولى، ويشارك في جلسات المعرض متحدثون من القطاع الحكومي، بما في ذلك بلدية دبي، وهيئة الأشغال العامة في قطر (أشغال)، وهيئة دبي للتطوير، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية أبوظبي، وغيرها.

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