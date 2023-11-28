إطلاق فلل مها في «إكسبو فالي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مدينة إكسبو دبي فلل مها، وهي عدد محدود من الفلل المستقلة الفاخرة التي تطل على محمية إكسبو فالي الطبيعية، وتوفر فلل مها أول مرة مجموعة من المنازل الفسيحة المكونة من خمس غرف نوم، وتقدم تجربة معيشية رحبة تمزج بين هدوء الطبيعة وراحة الحياة المعاصرة، وتبدأ أسعارها من 13 مليون درهم، وتتميز بمساحات تتراوح من 7,537 إلى 13,261 قدماً مربعةً مع مسبح خاص وموقف سيارات تحت الأرض.

وقال المهندس أحمد الخطيب، رئيس التطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: تتمحور فلسفتنا في صوغ تجارب معيشية شاملة، إذ يمكن للمقيمين امتلاك منزل استثنائي يمكنهم من الاستمتاع بالحياة المستدامة في حضن الطبيعة والتواصل مع مجتمعهم والعالم، وتتميز فلل مها، وهي أرقى عقاراتنا حتى اليوم، بإطلالات مرتفعة تطل على المحمية الطبيعية.

ومشروع إكسبو فالي هو الأول من نوعه في دولة الإمارات حيث تشكل المساحات الخضراء 60 في المئة من مساحته، ويوفر الوصول المباشر إلى المحمية الطبيعية والبحيرة والوادي، حيث ستصبح مشاهد وأصوات الحياة البرية المحلية جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية لسكان المشروع المتميز.

وسيستمتع سكان مشروع إكسبو فالي بمسارات ركوب الدراجات، ومسارات للمشي، وملاعب، ومرافق ترفيهية - ومن ذلك ثلاثة نوادٍ مجتمعية مع قاعات رياضية - ومقاهٍ ومطاعم، وكلها على مسافة قريبة من المساكن.

وفي الشهر الماضي، كشفت مدينة إكسبو عن فلل ياسمينة - وهي مجموعة منازل شبه منفصلة في إكسبو فالي - بناءً على النجاح الذي حققته شمسة تاون هاوس، التي تم تقديمها في وقت سابق من العام الحالي.

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