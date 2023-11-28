«بساتنة إنترناشيونال» تفتتح منشأة حديثة في «دبي للسيليكون»

المصدر: دبي- البيان

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تستعد «بساتنة إنترناشيونال»، للاستدامة والخدمات اللوجستية العكسية لفتح أبواب منشأة فائقة الحداثة في واحة دبي للسيليكون، وتم تجهيز المنشأة بنظام روبوتي قائم على الذكاء الاصطناعي وأحدث تقنيات التشخيص، للحد من المخلفات الإلكترونية للهواتف المحمولة، حيث سيتمتع بالقدرة على معالجة ما يصل إلى 700 هاتف محمول، وبالتالي الحد من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون بنسبة 500 ألف كيلوغرام في اليوم. شهد افتتاح المنشأة المنشأة الجديدة الدكتور جمعة المطروشي المدير العام لواحة دبي للسيليكون، وعمار بساتنة، مؤسس «بساتنة إنترناشيونال» ورئيسها التنفيذي.

وقال عمار بساتنة: يسرنا إطلاق هذا النظام التكنولوجي المتطوّر في الإمارات، التي تعتبر سباقة في مجال مبادرات الاستدامة البيئية، فمن خلال إطالة عمر الهواتف المحمولة نسهم في الحد من المخلفات الإلكترونية في المطامر، ونحد أيضاً من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون بشكل ملحوظ، فيما نترك تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد.

تشير الأرقام إلى أن عدد الهواتف المحمولة سيصل إلى 19 ملياراً على مستوى العالم بحلول العام 2025، وسيتم التخلص من نصف هذه الكمية في المطامر. من هذا المنطلق يتحتم علينا الالتزام بمهمة رئيسية تقضي بتعزيز ثقافة المقايضة في مجال الهواتف المحمولة، من خلال زيادة الوعي بالتأثير الإيجابي الناتج عن تجديد أو إعادة تدوير الهواتف المحمولة على الصعيدين الاقتصادي والبيئي.

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