«يلو دور إنرجي» تطور محطتين للطاقة الشمسية بمصانع «أغذية»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة أغذية الشركة المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات بالمنطقة، ومقرها دولة الإمارات، عن مبادرتها للانتقال إلى استخدام الطاقة الشمسية، في خطوة مهمة نحو خفض البصمة الكربونية للمجموعة.

تتضمن المبادرة إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في مصانع الإنتاج التابعة لمياه العين والفوعة للتمور، وهما من أبرز وحدات الأعمال التابعة للمجموعة. وفي تأكيد على التزام مجموعة أغذية بتعزيز الاستدامة؛ تم إتمام التعاقد مع شركة «يلو دور إنرجي»، العاملة في مجال الطاقة الشمسية.

ويتوقع أن توفر هذه المبادرة ما يقرب من 20 % من استهلاك الطاقة للمصانع كل عام، مما يسهم في تحقيق نتائج الاستدامة وكفاءة التكلفة. وسيعمل المشروع على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، على مدى السنوات الـ25 المقبلة، بمقدار 124 ألف طن من خلال ضمان توليد 287 ألف ميجاوات في الساعة من الطاقة النظيفة. ويؤدي هذا إلى تأثير بيئي يعادل إعادة تدوير 5.4 ملايين كيس بلاستيكي أحادي الاستخدام، وزراعة 2.1 مليون شجرة على مدار عقد من الزمن، تقليل استهلاك 53 مليون لتر من البنزين.

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