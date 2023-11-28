الحكومة الإلكترونية بالشارقة تنال شهادة الاستدامة التشغيلية

المصدر: الشارقة - البيان

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للعام الثاني على التوالي، نجحت دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة في الحصول على شهادة الاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث «Tier III gold»، لالتزامها بالممارسات والمعايير الموثوقة والآمنة في تقديم الخدمات المستدامة. وتعد الشهادة من أعلى المعايير المرتبطة بتكنولوجيا البيئة المستدامة المعترف بها عالمياً في تقييم أداء مراكز البيانات والممنوحة من «معهد أبتايم» uptime العالمي المتخصص في مراكز المعلومات والبيانات، إذ توفر هذه الشهادة لمالكي مركز البيانات المعتمدين والمشغلين تصنيفاً وتقييماً شاملاً للأداء عبر إجراء تدقيق واختبار للقدرة التشغيلية والبنية التحتية والحلول المبتكرة لتحقيق التميز والحفاظ على الاستدامة التشغيلية.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي المدير العام للدائرة، استمرار الجهود الكفيلة لتطوير استراتيجيات واضحة والاستثمار في الموارد المتاحة للارتقاء بمستوى الخدمات وجودتها، إضافة إلى اعتماد معايير إدارية وتشغيلية عالمية تحقق الكفاءة وتواكب أحدث التقنيات التي تضمن استمرار التشغيل. وشدد على استحقاق الدائرة حصولها والعام الثاني على التوالي على الشهادة نظراً لتوفير تصميم متقدم لمركز البيانات يتيح الصيانة والترقية والمتابعة ومن دون التأثير في العمليات الأساسية ويلبي متطلبات الأمان والحماية.

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