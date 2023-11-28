مصرف الإمارات للتنمية يدعم منصة «إيتاف» بـ 1.3 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، التزامه بتقديم 1.3 مليار درهم (350 مليون دولار) لدعم منصة تسريع تحول نظام الطاقة «إيتاف»، منصة التمويل العالمية المعنية بالمناخ، التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وذلك ضمن جهود توسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وتحفيز جمع الأموال لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة بين «مصرف الإمارات للتنمية» و«آيرينا»، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، ورئيس مصرف الإمارات للتنمية، وفرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وقام بالتوقيع كل من أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والدكتور أحمد بدر مدير تسهيل تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».

وحسب اتفاقية الشراكة، سيقدم مصرف الإمارات للتنمية فرص تمويل لمشاريع توصي بها «آيرينا»، متوافقة مع أهداف اتفاق باريس للمناخ، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال منصة «إيتاف»، كما يشارك المصرف خبراته في تمويل المشاريع، ويتعاون مع شركاء المنصة الآخرين، لضمان توفير التمويل لدعم المشاريع المختارة.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: «تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والتي تأتي قبل أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف COP28، الذي سيجمع العالم لتقديم استجابة فعالة للحصيلة العالمية للتقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، والمحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية إضافية، كونها تسهم في توفير التمويل المناخي بالحجم المطلوب لتعزيز الاستثمارات حول العالم، من أجل تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030، وتحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل وتدريجي في قطاع الطاقة، والتحول نحو اقتصاد عالمي منخفض الكربون.

وأوضح أن دولة الإمارات تعد أحد أكبر المستثمرين العالميين في مجال الطاقة المتجددة، واستثمرت أكثر من 183.5 مليار درهم (50 مليار دولار) في مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة، مؤكداً أن مصرف الإمارات للتنمية، وانطلاقاً من دوره الرئيس في دعم جهود تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات، مستمر في دعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ودفع النمو الاقتصادي.

وأشار معاليه إلى أن هذا التعاون بين مصرف الإمارات للتنمية و«آيرينا»، سيسهم في توفير التمويل اللازم لدعم جهود الحدّ من تداعيات تغير المناخ والتكيّف معه، في الطريق نحو مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده، وقال: «يعكس هذا الاتفاق التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، وزيادة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات العالمية في مجال العمل المناخي، والتي تتطلب تكاتف جميع الجهود، والعمل وفق خطط وآليات تسهم في إيجاد فرص مبتكرة جديدة لتحفيز التقدم المطلوب».

ترتكز الاتفاقية الجديدة على الشراكة طويلة الأمد بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بما في ذلك التزام الدولة بالمساهمة بمبلغ 1,46 مليار درهم (400 مليون دولار)، على شكل تمويلات يقدمها «صندوق أبوظبي للتنمية»، لدعم هدف منصة تسريع تحول نظام الطاقة بنشر 1.5 غيغاواط جديدة من الطاقة المتجددة في البلدان النامية بحلول عام 2030.

ومن جهته، أكد أحمد محمد النقبي التزام المصرف بدعم التطلّعات الوطنية في تحقيق انتقال منظّم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وقال: «يقدم المصرف حلولاً تمويلية مخصصة لدعم الشركات والمشاريع التي تسعى إلى معالجة التحديات.

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