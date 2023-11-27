350 شركة في معرض العلامات التجارية الهندية بمركز دبي التجاري العالمي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي انطلاق فعاليات معرض العلامات التجارية الهندية في مركز دبي التجاري العالمي، والذي نظمته جمعية مصنعي الملابس في الهند (CMAI)، بمشاركة 350 علامة تجارية هندية متخصصة، افتتح المعرض بطي سعيد الكندي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، ومن المقرر أن يجذب هذا الحدث الذي يستمر إلى 29 نوفمبر صناع الملابس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد بطي سعيد الكندي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، على أهمية العلامات التجارية الهندية في تعزيز العلاقات الثنائية والتقريب بين البلدين، وقال إن «الموضة لديها القدرة على تجاوز الحدود وإنشاء روابط دائمة. ويسعدنا أن نشهد هذا الحدث الجدير بالملاحظة والذي يعزز التنوع ويعرض النسيج النابض بالحياة للعلامات التجارية الهندية.

وقال سنجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات: «اليوم، تتمتع العلامات التجارية الهندية بجاذبية عالمية ويفضلها الناس من جميع أنحاء العالم. ويسعدني أن يتم استضافة هذا الحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تضم مواطنين من حوالي 190 جنسية. وبموجب قانون CEPA، هناك مجال هائل لتوسيع تواجد الملابس الهندية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا».

وبدعم من سفارة الهند في دولة الإمارات، وجمعية تجار المنسوجات في دبي (TEXMAS)، وغرفة دبي الدولية، ومجموعة تجار الملابس الجاهزة في دبي، تدخل الشركات الهندية إلى سوق الإمارات، مما يشير إلى نمو قوي وإيجابي. الزخم بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في عام 2022.

وقال راجيش ماساند، رئيس جمعية مصنعي الملابس في الهند: «هناك تاريخ طويل من تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والودية بين الهند والإمارات. وتضع دبي نفسها بقوة كبوابة إلى أفريقيا بالنسبة للشركات الهندية، وستعمل العلامات التجارية الهندية على تعزيز العلاقات وتمكين العلامات التجارية الهندية للملابس من تسريع تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد التعاون في مجال العملات الرقمية لكلا البلدين، الدرهم والروبية، إلى جانب الربط البيني لأنظمة الدفع، بمثابة تطور حديث آخر في قدرات التسوية التجارية مما سيعزز الأعمال التجارية».

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