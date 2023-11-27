بروبرتي فايندر تكرم 250 شخصية ومؤسسة مؤثرة في القطاع العقاري في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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اختتم مؤخراً حفل توزيع جوائز بروبرتي فايندر في نسخته السنوية العاشرة التي أقيمت في فندق أرماني برج خليفة، حيث شهد تكريم العديد من الشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري المزدهر في دولة الإمارات، والاحتفاء بالإنجازات البارزة لقادة القطاع، بما في ذلك أبرز الوسطاء والشركات العقارية والمطورين، حيث ركز الحدث على أهمية تعزيز الثقة والشفافية في القطاع.

حضر حفل توزيع الجوائز لهذا العام أكثر من 250 شخصية من كبار الوسطاء العقاريين وصناع القرار في البلاد، ووكالات الوساطة ومطورين عقاريين بارزين. وتم إدراج فئة جديدة في الجائزة تحت اسم «شركة العام للتكنولوجيا العقارية» للاحتفاء بدور منصات التكنولوجيا العقارية في تقديم أدوات وخدمات مميزة للباحثين عن العقارات في دولة الإمارات.

تحكيم الجائزة

وشاركت كل من «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» و«صندوق حي دبي للمستقبل» في تحكيم الجائزة وسط منافسة شديدة للعديد من شركات التكنولوجيا الناشئة والمعروفة للفوز بجوائز بروبرتي فايندر المرموقة. وبعد عدة جولات من الدراسة والمراجعات الشاملة، كشفت لجنة التحكيم عن أسماء الفائزين الذين قدموا أفضل الممارسات في مجال التكنولوجيا والتميز في المشاريع وتبادل البيانات والمعلومات القيمة.

تقدم جوائز بروبرتي فايندر، منذ انطلاقة نسختها الأولى في عام 2013، منصة شاملة لقادة القطاع لتسليط الضوء على التقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال العام. وتشمل الجائزة فئة «القيادات النسائية» التي تحتفي بالمرأة ودورها القيادي البارز في القطاع، وتهدف إلى تحفيز الشمولية في القطاع العقاري.

تأثير إيجابي

وفي سياق حديثه عن أهمية إحداث تأثير إيجابي أكبر لدى الباحثين عن العقارات، قال مايكل لحياني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بروبرتي فايندر: «يبحث المستهلك دائماً عن قيم الثقة والشفافية الأساسية في تجربة البحث عن العقارات، لذا من المهم أن نحتفي بالتأثير الإيجابي الذي يحدثه شركاؤنا في هذا المجال، وهذه الأمسية تكرم الشركات والأفراد الذين يشاركوننا قيمنا، والذين نجحوا في تحقيق نقلة نوعية حقيقية في القطاع العقاري خلال العام الجاري، والذي كان عاماً مميزاً بكل المقاييس لقطاعنا، ونتطلع للاحتفال بمزيد من النجاحات في العام 2024».

من جانبه، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: «لدينا اعتقاد راسخ بأن التركيز على العملاء يعزز نمو القطاع العقاري وتطوره، ومن خلال مضاعفة استثمارات شركائنا، فإننا نساعدهم على إطلاق العنان لإمكاناتهم. وجوائز بروبرتي فايندر هي طريقتنا في التعبير عن شكرنا وتقديرنا لهم ولإنجازاتهم ولمساعدتنا على الارتقاء بالقطاع العقاري».

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