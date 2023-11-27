162 فائزاً بجوائز مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي، الذي أقيم على مدار أسبوعين، تنظيم العديد من الفعاليات الرائعة، ومجموعة كبيرة من العروض الترويجية الحصرية والسحوبات والجوائز الضخمة وتجارب الطهي، ليترك ذكريات لا تُنسى للعائلات والأصدقاء، الذين شاركوا واستمتعوا به في جميع أنحاء المدينة.



نجح مهرجان الأضواء «ديوالي»، الذي نظمته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في جمع مجتمع دبي المتنوع، الذي يضم أكثر من 200 جنسية، وتشجيعهم على الاستمتاع بأفضل العروض الترفيهية المباشرة، واستكشاف مراكز التسوق في المدينة، والاستفادة من العروض الحصرية على الأزياء والهدايا والذهب وغيرها، بالإضافة إلى تذوّق أطيب الأطباق الهندية الأصيلة في بعض من أرقى المطاعم على مستوى المدينة.



وقد كان مهرجان الأضواء «ديوالي» هذا العام، تجربة لا تُنسى للجميع في دبي، بدءاً من العروض والتخفيضات الرائعة، والسحوبات الضخمة، إلى الأسواق والمعارض الخارجية النابضة بالحياة، والفعاليات الشيقة التي شهدتها مختلف أنحاء مدينة دبي.



الجوائز والسحوبات

بلغ إجمالي الفائزين بالجوائز في مهرجان الأضواء «ديوالي» 162 فائزاً، حصلوا على مجموعة من الجوائز والمكافآت التي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 900,000 درهم. كما مكّنت العروض الترويجية المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، المشاركين من الحصول على العديد من الجوائز والمكافآت، بما في ذلك سحوبات مركز برجمان، الذي فاز فيه 10 متسوقين بهدايا من الذهب بقيمة 100,000 درهم، بينما حصل فائز واحد على جائزة آي ديلز الكبرى، وهي عبارة عن 1 كيلوغرام من الذهب، كما أطلقت مجموعة دبي للمجوهرات حملة ترويجية ضخمة، فاز خلالها 30 شخصاً بقسائم مجوهرات بقيمة 5,000 درهم لكل قسيمة. وشهد كل من سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف فوز 34 متسوقاً بجوائز كبيرة، بما في ذلك عملات ذهبية قيمة كل منها 1,000 درهم.

أما دبي فستيفال سيتي مول، فقدّم لكل من المتسوقين الفائزين 100 غرام من الذهب، بينما قدّم «زوماتو» للفائزين بعروضه الترويجية جوائز بقيمة 30,000 درهم وعملات ذهبية، في حين شهد «عرض ديوالي» الترويجي من «داماس»، حصول 12 فائزاً على عملات ذهبية عيار 22 قيراطاً، مع حصول فائز واحد على مجموعة مجوهرات من الماس. وأطلقت مجموعة مراكز التسوق في دبي حملة «تسوق وامسح واربح الذهب»، التي حصل خلالها 20 فائزاً على كنز من العملات الذهبية من عيار 24 قيراطاً، بقيمة إجمالية تبلغ 100,000 درهم.

عروض



شاركت 108 علامات تجارية في مهرجان الأضواء «ديوالي»، بتقديم عروض رائعة على المجوهرات والذهب والهدايا والأزياء. وشاركت مجموعة دبي للمجوهرات في هذه العروض الضخمة، حيث قدّمت تخفيضات تصل إلى 50 في المئة على تشكيلة المجوهرات الفريدة الخاصة بمهرجان الأضواء «ديوالي»، بالإضافة إلى كل من سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، اللذين قدّما للمتسوقين 10 أضعاف نقاط مكافآت SHARE على مشترياتهم، في حين قدمت متاجر ذا إتش دبي (The H Dubai)، وهوم بوكس (Homebox)، في جميع أنحاء المدينة عروضاً حصرية على منتجاتها احتفالاً بالمهرجان، وقدمت فروع متاجر آرو (Arrow) عرضاً لا يقاوم، حيث أتاحت للمتسوقين شراء ثلاثة منتجات بسعر قطعتين خلال المهرجان.

الأسواق والمعارض

أقيمت خلال مهرجان الأضواء «ديوالي» ثمانية أسواق ومعارض في جميع أنحاء دبي، قدمت تجارب فريدة وعروضاً رائعة على المنتجات والمأكولات والحلويات والحرف اليدوية والمجوهرات والهدايا والأدوات المنزلية، وغيرها من المنتجات التقليدية الخاصة بالثقافة الهندية، ومن بينها معرض «دانتيراس ديوالي ميلا» الفريد من نوعه في فندق جراند اكسلسيور في بر دبي، ومعرض «ديوالي فييستا 2023»، في فندق دبل تري باي هيلتون إم سكوير فندق وشقق فندقية في بر دبي. وشهدت احتفالات مهرجان الأضواء «ديوالي» الضخمة التي نظمتها القرية العالمية اجتماع أفراد العائلة والأصدقاء، لتذوق الأطباق الهندية الشهية، والحصول على المنتجات اليدوية الأصيلة والذهب والهدايا التذكارية، وغير ذلك الكثير في جناح الهند.

تجارب استثنائية

نُظّمت على مستوى مدينة دبي 10 فعاليات ضخمة، احتفالاً بمهرجان الأضواء «ديوالي»، ومن بينها «معرض جنة المتسوقين» في قاعة حفلات مركز البستان في القصيص، والذي عُرضت فيه مجموعة من الأزياء والأكسسوارات من العلامات التجارية الشهيرة. وشهد «معرض ديوالي داماكا الاحتفالي»، حضور مشاركين من الإمارات العربية المتحدة والهند، ليعرضوا مجموعة من الأزياء الرائعة، والمجوهرات الجميلة، والشموع التقليدية، والديكورات النابضة بالألوان، وحقائب اليد الأنيقة، وغيرها. وكانت أمسية «ديبافالي أوستاف 2023» الفعالية المثالية للعائلات، حيث تخللتها رسومات الرانجولي والألعاب التقليدية والرقصات الشعبية من مختلف الولايات الهندية، والعروض الرائعة للفنانين في أكاديمية اتصالات.

وأبهرت مدينة دبي سكانها وزوارها بمجموعة رائعة من الفعاليات والأنشطة، احتفالاً بمهرجان الأضواء «ديوالي» هذا العام، من العروض الموسيقية الساحرة إلى العروض الكوميدية المضحكة. وكان من بين الفنانين المشهورين المشاركين في الفعاليات سانجاي سوبرامانيان، والموسيقي الهندي الشهير فيشال ميشرا، ونجوم الكوميديا سابان فيرما، وفارون ثاكور، وراهول سوبرامانيان، والممثل آر جيه فيجاي، وآر جي فيغنيشكانث، وآثي، وغيرهم من الفنانين والشخصيات الهندية المشهورة.



أطيب الأطباق



قدّم هذا العام أكثر من 20 مطعماً قوائم طعام تحمل طابع مهرجان الأضواء «ديوالي»، وأيضاً عروضاً ترويجية لا تفوت للاحتفال بالأطباق الشهية والنكهات الغنية التي يزخر بها المطبخ الهندي العريق. وعاش سكان المدينة وزوارها مجموعة رائعة من تجارب تناول الطعام، من المأكولات الشعبية الهندية التقليدية، وحتى الأطباق الراقية في المطاعم الحائزة على نجوم ميشلان. وتضمن المهرجان أيضاً «جولة طعام في دبي» بطابع «ديوالي» في حي بر دبي التاريخي، وتجارب تناول الطعام في مطعم ذا كروسينج في فندق «إتش»، ومطعم بنجاب جريل دبي، ومطعم بينكود، ومطاعم دابا لين، ومطعم أمارا في فندق فوكو، ومطعم فارك، ومطعم بالم كيتشن، وإمبرور لاونج، ومطعم آمال، وذا ريستورنت، وفندق العنوان فاونتن فيوز، وريبابليك أدا، ومطعم جعفر بهايز، وبومباي بورو، وكرنفال باي تريسند، ويمي دوسا، ومطاعم كامات، وماغنوليا بيكري، ومطعم آشا، ومطعم خيبر، ومطعم أترانجي.

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