«دو» و«سيسكو» يتعاونان في تحسين أداء الكفاءات وتسريع عملية التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع سيسكو، الشركة العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، لتمكين موظفيها للانضمام إلى برامج أكاديمية سيسكو للشبكات. ويتمثل الهدف الأساسي من هذا التعاون، في توفير برنامج متكامل لتطوير الكفاءات العاملة في الشركة والارتقاء بمستويات أدائها.

وتكتسب هذه الشراكة أهمية استثنائية، إذ ستكون «دو» أول شركة مزودة لخدمات الاتصال، تتعاون مع الأكاديمية على مستوى المنطقة، وذلك لمنح موظفيها فرصة استثنائية لتعزيز مهاراتهم، والاستثمار في الفرص والإمكانات المتوفرة لتطوير مسارهم الوظيفي والمهني.

ويوفر هذا التعاون لموظفي «دو»، مجموعة واسعة ومتنوعة من الدورات التدريبية التي تقدمها أكاديمية سيسكو للشبكات، في مختلف مجالات التكنولوجيا، بما في ذلك الأمن السيبراني والبرمجة وعلوم البيانات وأنظمة التشغيل. كما يقدم نهج التدريس المتنوع في الأكاديمية، تجارب تعليمية مخصصة ذات أهداف محددة، لتلبية المتطلبات والاحتياجات المحددة لشركة «دو» وموظفيها.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي في «دو»: «يسعدنا التعاون مع سيسكو لتوفير البرامج الاستثنائية الرائدة من أكاديمية سيسكو للشبكات لفرق العمل المتنوعة في مؤسستنا. وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية التزامنا المستمر بالاستثمار في إمكانات وقدرات موظفينا ودعم نموهم المهني، مع الحرص على تزويدهم بأفضل المهارات اللازمة لضمان نجاحهم وتميزهم في عصر التحول الرقمي. كما نتطلع عبر هذه الاتفاقية إلى ترسيخ مكانتنا كمزود رقمي رائد لخدمات الاتصال المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

ويجسد التعاون مع أكاديمية سيسكو للشبكات رؤية «دو» الرامية لتعزيز ثقافة الابتكار والتعلم المستمر. كما تتطلع الشركة لتعزيز قدرتها التنافسية في قطاع خدمات الاتصال، عبر تزويد موظفيها بالمهارات التقنية المتقدمة، والارتقاء بأداء شبكتها وقدراتها. كما تتماشى هذه الشراكة مع سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوطين، عبر تطوير المواهب الإماراتية، وتمكينها من تلبية احتياجات السوق المتزايدة لتوظيف الكفاءات التي تمتلك خبرات مميزة في المجالات الرقمية.

من جهته، قال عبد الإله النجاري المدير العام لمنطقة الخليج في سيسكو: «أطلق برنامج أكاديمية سيسكو للشبكات استجابة لتنامي الحاجة إلى توظيف الكفاءات الماهرة، والتي تمتلك خبرات واسعة في مجال شبكات الكمبيوتر. ويسعدنا التعاون مع «دو» لتوفير برامج تدريب عالية الجودة في مختلف مجالات التكنولوجيا. وسنتمكن بفضل خبراتنا الواسعة، والتزام «دو» بتطوير الكفاءات، من دفع عجلة التحول الرقمي بشكل فعال، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة باستشراف مستقبل رقمي متطور».

ويتوفر برنامج أكاديمية سيسكو للشبكات في 190 دولة، وعبر منظومة من الشراكات التي عقدتها سيسكو مع أكثر من 12000 أكاديمية في جميع أنحاء العالم. ويستفيد من ميزات البرنامج أكثر من ثلاثة ملايين طالب من أرقى المستويات المهنية والعلمية سنوياً، حيث سينضم إليهم موظفو «دو»، لاكتساب معارف ومهارات قيّمة، ترتقي بقدراتهم، وتعزز ريادهم عبر قطاع خدمات الاتصال بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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