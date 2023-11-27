جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات عبر الارتقاء الدائم بجودة خدماتها

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الدائرة منتدى اليوم العالمي للجودة تحت شعار «تحقيق إمكانية التنافس»، وحضر المنتدى أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والمديرون التنفيذيون للقطاعات الجمركية ومديرو الإدارات والمراكز الجمركية، وذلك انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تعزيز مسيرتها نحو تحقيق التميز الدائم عبر الارتقاء بالجودة لدعم تنافسية دولة الإمارات.

وقال أحمد محبوب مصبح في كلمة جمارك دبي في المنتدى: «تضع دولة الإمارات الارتقاء بمستوى جودة الأعمال والخدمات في مقدمة أولوياتها، وتحرص على تطوير الخدمات الحكومية باستمرار لترسيخ مكانتها العالمية والإقليمية مركزاً دولياً للاستثمار والتجارة يربط بين مناطق العالم كافة وبمستوى من الجودة والكفاءة قلَّ نظيره عالمياً، ما عزز الموقع التنافسي للإمارات حيث استطاعت الدولة تحقيق قفزات كبيرة في تقارير التنافسية لسنة 2023 فتصدرت دول العالم في 186 مؤشراً عالمياً، كما تقدمت إلى المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات من مؤشرات تقارير التنافسية العالمية، بدعم من التقدم الذي حققته الدولة في جودة الخدمات الحكومية مع إنجاز التحول الرقمي على المستوى الحكومي ما مكن الإمارات من الحصول على المركز الأول عربياً والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية».

وأضاف: «نسعى إلى الارتقاء بمستويات الجودة باستمرار وفي جوانب العمل الجمركي كافة لتحقيق رؤية الدائرة أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة ورسالتها بحماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة عبر الالتزام والتسهيل والابتكار، إذ نتقدم في هذا الطريق دائماً عبر تنفيذ خطة جمارك دبي الاستراتيجية 2021 – 2026 التي تتضمن مبادئها الرئيسة استشراف المستقبل وتطوير الرشاقة المؤسسية للانتقال إلى مستويات أعلى من الإنجاز والتميز».

وأوضح المدير العام لجمارك دبي أن جهود الدائرة لتطوير الجودة أثمرت حصولها على جائزة النخبة في جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي، كما تمكنت من الحصول باستمرار على شهادات آيزو للجودة في عدة مجالات مثل إسعاد المتعاملين والمسؤولية المجتمعية والبيئة والصحة والسلامة المهنية وكذلك في مجال رأس المال البشري وإدارة الجودة وأمن المعلومات والابتكار.

وأدى التحسن في جودة الخدمات الجمركية إلى زيادة قدرة جمارك دبي على إنجاز المعاملات الجمركية، فبلغ عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها الدائرة في النصف الأول من سنة 2023 نحو 14 مليون معاملة جمركية بنمو بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ما يُظهر مدى المشاركة الفاعلة لجمارك دبي في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية، فقد حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في النصف الأول من سنة 2023، رقماً جديداً غير مسبوق وتجاوزت قيمتها تريليوناً و239 مليار درهم بنمو 14.4% مقارنة بالنصف الأول من سنة 2022، ما يجعلنا أكثر تصميماً على التقدم بثبات لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بالعمل على مضاعفة مجمل قيمة تجارة دبي الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم.

وفي كلمة لإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في المنتدى، ألقتها خلود الفلاسي ضابط أول ضمان الجودة بالإدارة، أوضحت أن اليوم العالمي للجودة الذي يحتفل به العالم سنوياً في شهر نوفمبر من كل عام، يهدف إلى زيادة الوعي بالجودة وأهميتها للمؤسسات العاملة في مختلف المجالات كافة، إذ تحرص جمارك دبي على المثابرة في جهودها للارتقاء بمستوى جودة العمل عبر تعريف الموظفين وبصورة مستمرة بأحدث التطبيقات الدولية لتطوير الجودة والمدعومة بالتقدم العالمي السريع لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وشهد المنتدى تسلم أحمد محبوب مصبح شهادة نظام الابــتكار ISO 56002 من شركة GBB، كما تم تنظيم ورش تعريفية للموظفين الجمركيين عن الرقابة المالية واستمرار الأعمال ونظام الحوكمة المؤسسية، فكرم المدير العام لجمارك دبي المحاضرين في هذه الورش الدكتورة ميسر أبو زيد مديرة مشروعات جلوبال بيزنس بيورو للاستشارات والتدريب وداوود الصوافطة مدير مشروع تطبيق أنظمة الرقابة المالية واستمرار الأعمال في شركة جلوبال بيزنس بيورو، كما كرم مصبح الإدارات الجمركية المسؤولة عن أنظمة الجودة وشمل التكريم الإدارات: إسعاد العملاء، والاتصال المؤسسي، والموارد البشرية، ومركز التدريب الجمركي، وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وإدارة تقنية المعلومات، ولجنة التظلمات الجمركية.

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