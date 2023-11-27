900 خبير عالمي يشاركون في قمة التجزئة بدبي أبريل 2024

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق الدورة الرابعة من قمة التجزئة في يومي 23 و24 أبريل من سنة 2024 في منتجع أتلانتس ذا رويال وبالشراكة مع غرف دبي، وتقدم الفعالية التي أصبحت من أبرز ملتقيات قادة قطاع التجزئة العالمي، مجموعة فريدة من الرؤى والتحليلات الدقيقة لمستقبل قطاع التجزئة ودينامياته المتغيرة.

وتقدم قمة التجزئة واحتفالاً بعامها الرابع برنامج أعمال غامراً هو الأكبر والأفضل في تاريخها، إذ سيكون الحضور على موعد مع أكثر من 35 جلسة، بمشاركة ما يزيد على 90 ضيفاً متحدثاً من قادة القطاع، ويتوقع أن تستقطب قمة التجزئة مشاركة ما يزيد على 900 من خبراء التجزئة البارزين، وتتمحور أجندة القمة في ثماني ركائز أساسية تشمل الذكاء الاصطناعي، والتجزئة التقليدية، والبيانات، والتحول الرقمي، والاقتصاد الكلي، وسلاسل التوريد، والاستدامة والأخلاقيات، والمواهب.

وتشمل قائمة المتحدثين المُلهمين المشاركين في الفعالية رامي أبو غزالة، الرئيس التنفيذي لشركة البيك للأنظمة الغذائية؛ وسكوت كاتلر، الرئيس التنفيذي لشركة ستوك إكس؛ وجون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع؛ وماريا هولينز، الرئيسة التنفيذية لشركة آن سامرز؛ ومنى قطّان، المؤسسة المشاركة والرئيسة العالمية لعلامة هدى بيوتي؛ ومايكل موراي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فريزر؛ وفاسيليكي بيترو، الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر برستيج؛ وجيمي ساتلر، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوثينتيك؛ وريجيس شولتز، الرئيس التنفيذي لشركة جي دي سبورتس، وغيرهم من قادة القطاع الذين سيسلطون الضوء على قصصهم المُلهمة ضمن برنامج متنوع من الجلسات الحوارية التفاعلية، وتشمل أجندة قمة التجزئة كذلك عرضاً تقديمياً رئيساً عن التضخم والظروف الجيوسياسية والتجزئة في سنة 2024، إلى جانب عدد من الجلسات النقاشية والحوارية التي تغطي موضوعات مختلفة، ومنها تعزيز قطاع التجزئة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، واغتنام الفرص في الأسواق الناشئة، ورسم ملامح مستقبل قطاع التجزئة، وكسب ولاء العملاء، وتعزيز مزايا التسويق عن طريق مشاهير التواصل الاجتماعي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاري ثاتشر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لقمة التجزئة: «يسرنا إقامة قمة التجزئة بدورتها المرتقبة، والتي توفر ملتقىً استثنائياً يجمع ألمع العقول المتخصصة لرسم ملامح مستقبل قطاع التجزئة العالمي، كما تقدم الفعالية منصة رائدة للحوارات التعاونية المُلهمة، التي تتطرق هذا العام إلى مجموعة من الموضوعات المحورية، بدءاً من الذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى سلاسل التوريد والاستدامة والأخلاقيات، وسنعمل على تبادل الرؤى القيّمة لنرسم ملامح مستقبل قطاع التجزئة يداً بيد مع جميع الجهات المعنية».

وقال محمد علي راشد لوتاه: «اليوم، تظل دبي محوراً استراتيجياً عالمياً لنمو تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، التي تؤدي دوراً رئيساً في استقطاب الأعمال التجارية إلى دبي والترويج لها وجهة عالمية مفضلة لتجار التجزئة، وخاصة أن دبي تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تجعلها القلب النابض لتجارة التجزئة في العالم.

وبفضل أجندتها الشاملة والاستثنائية، فإن «قمة التجزئة» تمثل منصة استراتيجية تجمع الأطراف المعنية لرسم ملامح مستقبل مستدام لقطاع التجزئة».

وأضاف لوتاه: «وانطلاقاً من دورنا في غرف دبي محركاً رئيساً لمسيرة التقدم الاقتصادي في إمارة دبي، فإن دعمنا «قمة التجزئة» يؤكد التزامنا تمكين مجتمع الأعمال المحلي، وحرصنا على تعزيز العلاقات الدولية، وحفز التقدم على صعيد الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة».

كما سيتسنى للحضور المشاركة في باقة من التجارب المُلهمة، ومنها الجلسات المخصصة وحفلات التعارف والتواصل والنقاشات الهادفة، وتضم أبرز الأنشطة في أجندة القمة أيضاً فعالية السوق لسنة 2024، إضافة إلى الفعاليات الجديدة التي تشمل المرأة في قطاع التجزئة، واجتماعات الطاولة المستديرة التفاعلية.

وسيحظى جميع حضور القمة أيضاً بفرصة عقد اجتماعاتهم ضمن حجرات خاصة مصممة لتعزيز الإبداع وتسهيل لقاءات الأعمال، ويمكن حجز هذه الحجرات بكل سهولة عبر تطبيق مريح وخاص للتواصل يرتقي بتجربة الحضور، وتوفر القمة أيضاً تجربة ضيافة من فئة خمس نجوم، فضلاً عن حسوم حصرية على حجوز الرحلات والفنادق الخاصة بطيران الإمارات.

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