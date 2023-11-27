570 شركة تركية تعمل في مركز دبي للسلع المتعددة بنمو 17%

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، بنجاح حملته الترويجية في تركيا ضمن سلسلة حملاته الترويجية «وُجِد من أجل التجارة»، إذ استضاف مجموعة من قادة الأعمال الأتراك في إسطنبول لتعريفهم بأبرز مزايا بيئة الأعمال والاستثمار والتجارة في دبي والفرص الجذابة التي تتيحها الإمارة لتوسيع أعمالهم دولياً عبر بوابة دبي ومركز دبي للسلع المتعددة، فقد سجل المركز من بداية العام وحتى تاريخه نمواً بنسبة 17% في عدد الشركات التركية المسجلة فيه ليصل إلى 570 شركة.

وتمثل تركيا سوقاً استراتيجية لمركز دبي للسلع المتعددة الذي يتطلع إلى الاستفادة من الفرص التي تنطوي عليها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة في وقت سابق من هذا العام بين الإمارات وتركيا والتي تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين من 10 مليارات دولار في سنة 2022 إلى 40 مليار دولار بحلول سنة 2028.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «أصبحت دولة الإمارات وتركيا أقرب من أي وقت مضى، بفضل القرارات الاستراتيجية الرئيسة التي اتخذها قادتنا، ومن ذلك اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم إبرامها واتفاقية تبادل العملات التي تم إبرامها العام الماضي، واللتين شكلتا محفّزاً على تدفقات التجارة والاستثمار الكبرى من الطاقة والتكنولوجيا إلى العقارات والبنية التحتية الحيوية. إن الفرص المتاحة لتوسيع هذه العلاقة متاحة، ومن ذلك مبلغ 40 مليار دولار أمريكي إضافي في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في السنوات الخمس المقبلة».

وأضاف: يعد مركز دبي للسلع المتعددة الموطن الطبيعي للعديد من القطاعات الرئيسة التركية، حيث توجد نحو 570 شركة تركية وأكثر من 2100 مواطن تركي يعيشون ويعملون في منطقة أعمالنا، وبناء على نمو عدد الشركات التركية الأعضاء لدينا بنسبة 17% من بداية العام وحتى اليوم، فإن لدي اعتقاداً راسخاً بأنه لم يكن هناك وقت أفضل للشركات التركية للتوسع عبر دبي.

ونُظِّمت الحملة بالشراكة مع شركة التميمي للاستشارات، وقام فيها كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة بإطلاع 150 من قادة الأعمال الأتراك من مختلف القطاعات على المزايا الفريدة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في دبي بفضل مكانته القوية كونه من أكثر مناطق الأعمال ترابطاً في العالم، ويضم المركز أكثر من 570 شركة تركية تعمل في مجالات الطاقة والأغذية والسلع الزراعية والبناء وتقنيات التشفير والمعادن الثمينة.

وتؤدي سلسلة الجولات الترويجية وُجِد من أجل التجارة التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً مهماً في الترويج لدبي وجهة رئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يسهم المركز بنسبة 11% من مجمل الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي. وفي سنة 2022، استقطب مركز دبي للسلع المتعددة رقماً قياسياً بلغ 3,049 شركة جديدة انضمت إلى منطقته الحرة، و1,456 شركة جديدة انضمت إليه في النصف الأول من سنة 2023، ليتجاوز مجمل عدد الشركات المسجلة فيه 23,000 شركة منها شركاتٍ كبرى متعددة الجنسيات وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم ومشروعات لرواد أعمال مستقلين.

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