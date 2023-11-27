«إيتورو» تحصل على موافقة سوق أبوظبي العالمي لممارسة أنشطتها في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، و«إيتورو»، شبكة الاستثمار الاجتماعي، حصول «إيتورو» على ترخيص الخدمات المالية لممارسة أنشطتها من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسيطاً للأوراق المالية والمشتقات المالية والعملات الرقمية في دولة الإمارات.

وقال يوني آسيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيتورو»: «يعد الترخيص الذي حصلنا عليه من قبل سوق أبوظبي العالمي لممارسة أنشطتنا في دولة الإمارات علامة فارقة ضمن خطط توسعنا عالمياً إذ تعد أبوظبي مركزاً للتكنولوجيا المالية، ونحن فخورون بأن نصبح جزءاً من هذه المنظومة المزدهرة».

وأضاف يوني آسيا: «بدعم من فريقنا في أبوظبي بقيادة جيسون هيوز، المسؤول التنفيذي الأول في الشرق الأوسط، وجورج نداف، المدير الإقليمي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، نتطلع إلى توطيد علاقاتنا في هذا السوق الديناميكي ومساعدة عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على تنمية معرفتهم المالية وثرواتهم باحتسابهم جزءاً من مجتمع المستثمرين العالمي».

وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا الترحيب بانضمام إيتورو إلينا في سوق أبوظبي العالمي وإننا على ثقة تامة بأن منظومتنا الديناميكية واللوائح التنظيمية التقدمية في سوق أبوظبي العالمي، ستساعد إيتورو على تحقيق رؤيتها، ولا سيما أن سوق أبوظبي العالمي يعد أكبر سلطة منظمة للأصول الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ونتوقع أن تكون مشاركة إيتورو إضافة قيّمة إلى منظومته الحيوية والموثوق بها من منافذ تداول الأصول الافتراضية والبورصات العالمية ومقدمي الخدمات، فضلاً عن تعزيز القيمة الاستراتيجية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة في سوق التمويل العالمي».

وقد أسست «إيتورو» في سنة 2007، ولديها أكثر من 34 مليون مستخدم مسجل، وتزاول عملياتها في أكثر من 100 دولة، كما أنها تقدم خدماتها مترجمة إلى أكثر من 20 لغة. وبالتزامها تزويد المستخدمين الأدوات التي يحتاجونها لتنمية معرفتهم وثروتهم، يمكن للمستثمرين الاطلاع على محافظ المستثمرين الآخرين والأرقام الإحصائية ذات الصلة بهم، والتواصل معهم من كثب لتبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات.

وعن طريق «إيتورو» يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بالأصول التقليدية مثل الأسهم أو العملات أو السلع إلى جانب الأصول الأحدث مثل العملات المشفرة، وتوفر «إيتورو» لمستخدميها خيارات عن طرائق وكيفية الاستثمار، إذ يمكن للمستخدمين التداول بأنفسهم بشكل مباشر، أو الاستثمار في محفظة، أو تبني استراتيجية الاستثمار الخاصة بمستثمرين آخرين في منصة «إيتورو» ومن دون أي تكلفة إضافية وبنقرة واحدة.

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