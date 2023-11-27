رأس الخيمة تستعد لقدوم 2024 بعرض مبهر للألعاب النارية يغطي 4.5 كيلومترات من الواجهة البحرية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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تستعد رأس الخيمة لاستقبال سنة 2024 بعرض الألعاب النارية الرائع والذي سيعود ليزين سماء الإمارة مرة أخرى بهذه المناسبة الاستثنائية.

وقد أكدت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة واللجنة المنظمة لاحتفالات رأس السنة الجديدة في الإمارة، أن العرض سيبهر الزوار من مختلف الأعمار؛ إذ ستضيء الألعاب النارية سماء رأس الخيمة بعرض مذهل على إيقاعات موسيقية رائعة.

وسيغطي العرض 4.5 كيلومترات من الواجهة البحرية الممتدة بين جزيرة المرجان وقرية الحمراء، ومن المتوقع أن يشكل حدثاً مذهلاً يستكمل إرث الإمارة العريق في تنظيم احتفالات مذهلة ليلة رأس السنة، ومن ذلك دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية خمس سنوات متتالية، وسيوفر عرض الألعاب النارية هذا العام عناصر وتقنيات غير مسبوقة لتصميم عروض تحبس الأنفاس بهدف تحطيم أرقام قياسية جديدة في موسوعة غينيس، كما سيكون المقيمون والزوار على موعد مع حدثين رائعين يتيحان مشاهدة الألعاب النارية؛ إذ سيكون هنا حدث مجاني عام يوفر نشاطاً ترفيهياً على وقع أنغام DJ، وأنشطة مخصصة للأطفال وشاحنات طعام وقسماً للعزاب والعائلات ويتضمن الحدث الخاص، الذي

يمكن حضور الاحتفالات بموجب تذاكر مجانية والذي هو تحت شعار «Soundfest»، مجموعة مختارة من الفنانين العالميين ومنطقة للأطفال وتشكيلة متنوعة من المأكولات والمشروبات. وقبيل احتفالات 31 ديسمبر، يمكن للمقيمين والسياح الاستمتاع بموسم الأعياد عبر مجموعة من الاحتفالات العائلية الممتعة، بدءاً من مراسم إضاءة الشجرة وفعاليات كريسماس وصولاً إلى حفلات العشاء الرائعة الخاصة برأس السنة والتي تقام في العديد من فنادق الإمارة، ومن ذلك اثنان من فنادق ريتز كارلتون وفندق ريكسوس باب البحر ومنتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب ومنتجع موفنبيك جزيرة المرجان ومنتجع هيلتون رأس الخيمة بيتش ريزورت ومخيم لونج بيتش كامب جراوند، وغيرها، وستتاح للضيوف المقيمين في فنادق جزيرة المرجان في ليلة رأس السنة فرصة رائعة للجلوس في مكان متميز يتيح لهم الاستمتاع بمشاهدة عرض الألعاب النارية الرائع.

ويجرى التحضير لاحتفالات هذا العام من قبل اللجنة المنظمة للحدث برئاسة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وفرق من مرجان، وشرطة رأس الخيمة، والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، وغرفة تجارة رأس الخيمة، ودائرة الأشغال والخدمات العامة، وبلدية رأس الخيمة، والحمراء، وغيرها.

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