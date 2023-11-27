دبي الجنوب تواصل إنجازاتها في مجال الاستدامة عبر عملياتها

المصدر: دبي - البيان

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سجلت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيس يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، العديد من الإنجازات، من خلال تطبيق ممارسات الاستدامة المختلفة، عبر عملياتها في مقرها الرئيس والمباني الأخرى.

ومن ضمن هذه الممارسات، نجحت دبي الجنوب في عام 2022 في تحويل 622 طناً من النفايات الصلبة، أي ما يعادل 29 % من إجمالي النفايات الناتجة في ذلك العام من مكبّات النفايات بممارسة التدوير المباشر، من خلال الاستفادة من خدمات مرافق استعادة المواد ببلدية دبي، وعقود الخدمة المبرمة مع شركات إدارة النفايات.

وأدى هذا الجهد إلى تجنيب البيئة ما يعادل 0.63 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقبل ذلك، وتحديداً في الفترة من يناير 2014 إلى يناير 2021، تم تحويل 4,244 طناً من النفايات، أي ما يعادل 22 % من إجمالي النفايات الناتجة خلال تلك الفترة من مكبّات النفايات، وذلك من خلال إعادة التدوير المباشر، ما أدى إلى تجنيب البيئة ما يعادل 3.87 أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

في تعليقه على إنجازات الشركة في مجال الاستدامة، قال خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28)، يسعدنا تحقيق نتائج مبهرة في مجال الاستدامة، منذ إطلاقنا لهذه الرحلة. ونفخر في دبي الجنوب بالتماشي مع رؤية الحكومة طويلة المدى، واستراتيجيات الاستدامة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وسنواصل الإسهام في تطبيق ممارسات الاستدامة المختلفة عبر دبي الجنوب في كافة مبانيها».

ونجحت الجنوب للطاقة، الشركة المتخصصة في مجال الطاقة في توليد الطاقة المتجددة، عبر مشاريع محطات الطاقة الشمسية، حيث تم توليد أكثر من 5,644 ميغاواط/ ساعة من الطاقة النظيفة منذ مارس 2020 وحتى يوليو 2023، أي ما يعادل زراعة أكثر من 40,048 شجرة، كما يوازي إنتاج الطاقة النظيفة 54 % من الطلب على الكهرباء.

إضافة إلى توفير 1,127,247 كيلوواط/ ساعة من الطاقة في مبنى المقر الرئيس ومجمع الأعمال في عام 2021، ما أدى إلى تجنيب البيئة 519 طناً من ثاني أكسيد الكربون، عبر مشاريع مختلفة.

وأكملت دبي الجنوب أيضاً عمليات التحول من مصابيح الهالوجين إلى مصابيح الـ «إل إي دي» الموفّرة للطاقة في عام 2020 في مقرها الرئيس، وفي مجمع الأعمال وأربعة من المباني الأخرى، حيث أدى هذا التطبيق إلى توفير 733,408 كيلوواط/ ساعة من الطاقة سنوياً، وتجنيب البيئة 322 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

كما تم أيضاً تسجيل وفورات سنوية في الطاقة بلغت 4,458,445 كيلوواط/ساعة، عند اكتمال مشروع تحويل مصابيح الهالوجين إلى مصابيح الـ «إل إي دي» لإضاءة جميع الطرق في دبي الجنوب.

وحققت محطات التبريد في المناطق التابعة لشركة الجنوب للطاقة منذ اكتمال المشروع، نتائج مبهرة في مجال التعديلات المبتكرة للطاقة، حيث نجحت بفضلها بتحقيق توفير في الطاقة بمقدار 6.5 ملايين كيلوواط/ ساعة، فضلاً عن التوفير في تكاليف الطاقة بقيمة 2.9 مليون درهم، وتحقيق خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يزيد على 2.9 مليون كيلوغرام.

وفي ما يتعلق بإعادة تدوير المياه، تمكنت محطة المعالجة لدبي الجنوب في 2022 من تدوير 1,009,470 متراً مكعباً من مياه الصرف الصحي من مناطق التطوير بدبي الجنوب، والمباني المتصلة بالعملاء ومطار آل مكتوم الدولي، ومعالجتها، لتحقق مجتمعة تجنيب البيئة قدره 2,471 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والاستفادة من مياه التدوير في ري الحدائق. وفي الفترة من 2017 إلى 2021، قامت محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتدوير وإنتاج 2,262,316 متراً مكعباً من مياه الصرف الصحي المعالجة، أي ما يوازي تجنيباً للبيئة 5,539 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والاستفادة من مياه التدوير في ري الحدائق.

وفي الفترة من 2018 إلى 2020، حقق مشروع أعمال تحديث نظام المياه في المقر الرئيس لدبي الجنوب، وعشرة من المباني السكنية وعشرة أخرى من مبانٍ في مجمع الأعمال، ومبنى الطيران الخاص في مشروع محمد بن راشد للطيران، توفيراً سنوياً في المياه قدره 16,984,611 غالوناً. وأدى هذا الإنجاز إلى تجنيب البيئة 222 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يشار إلى أن دبي الجنوب يعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويرتكز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند اكتماله وتشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط، التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. وتهدف دبي الجنوب إلى خلق مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وحلول البنية التحتية، وفق أرقى المستويات العالمية.

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