أكثر من ملياري درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من ملياري درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 386 مبايعة بقيمة 1.72 مليار درهم منها 94 مبايعة للأراضي بقيمة 1.17 مليار درهم و292 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 550.37 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63.62 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 43.48 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 731.05 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 12.96 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 71.39 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 11.75 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 30.87 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 59.54 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 54.41 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 287.73 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 85.68 مليون درهم و121 رهن فلل وشقق بقيمة 202.05 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 59.1 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 16.48 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 40 هبة بقيمة 197.38 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 107.01 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 18.89 مليون درهم.



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