13% نمواً في القطاع المالي بأبوظبي بنهاية 2023

المصدر: ابوظبي ــ سامح الليثي

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حقق القطاع المالي في أبوظبي نموا بحوالي 30% في الربع الثاني من العام الجاري وفق رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي جاسم الزعابي، متوقعاً أن يصل النمو الإجمالي ضمن مساره التصاعدي 13% في عام 2023.

وأضاف في كلمته الافتتاحية لفعاليات أسبوع أبوظبي المالي أن القطاع غير النفطي بشكل عام قد حقق زيادة قوية بنسبة بلغت 12% في الربع الثاني من العام الجاري، وتشكل القطاعات غير النفطية الآن ما يقرب من 54% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي.

وتابع أن التجارة الخارجية السلعية غير النفطية سجلت نمواً بنسبة 13% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وتقف هذه الأرقام بمثابة شهادة على حيوية نمو الاقتصاد في أبوظبي ومرونته والتقدم المٌحرز في استراتيجية التنويع الاقتصادي النشط الذي تشهده الدولة وتنوع قواها الاقتصادية.

واكد أن الامارة تتبع خطة تنموية للعديد من القطاعات مركزة على الطاقة المتجددة ضمن الالتزام بحماية المقومات الطبيعية بالمحافظة عليها وحمايتها للأجيال القادمة.

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