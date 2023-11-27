4 مليارات استثمارات الأجانب في سوق دبي منذ مطلع 2023

المصدر: دبي ـ محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي نحو 4 مليارات درهم منذ مطلع العام الجاري، بدعم رئيسي من الجاذبية الاستثمارية للسوق وقوة اقتصاد دبي.

ومن المستهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في سوق دبي خلال العام الجاري في ظل متانة اقتصاد الإمارة، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد.

وأظهر رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، تحقيق المستثمرين الأجانب غير العرب مشتريات في سوق دبي بقيمة 31.2 مليار درهم منذ بداية العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 27.3 مليار درهم بصافي استثمار قارب 4 مليارات درهم كمحصلة شراء.

وتأتي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة في سوق دبي المالي خلال العام الجاري، في الوقت الذي تتصدر فيه دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ19 عالمياً، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».

وتهدف استراتيجية سوق دبي المالي الطموحة إلى جذب المستثمرين مع توسع السوق في تنويع فئات الأصول من خلال تداول العقود الآجلة للنفط والمزيد من العقود الآجلة للأسهم جنباً إلى جنب مع الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة بما يعزز مكانته بين أبرز الأسواق الإقليمية من حيث تنوع الفرص الاستثمارية وفئات الأصول، إضافة إلى تكامل البنيتين الأساسية والتنظيمية في السوق وفق أفضل الممارسات مما أسهم في إنجاز العديد من المبادرات وفي مقدمتها الاكتتابات العامة الأولية.

الأرباح

أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 4.23 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.551 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.555 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضي، موزعة بواقع 2.879 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و675.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

سيولة أسبوعية

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 5.95 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.7 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.25 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.26 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 87.25 ألف صفقة.

أداء أسبوعي

وفي أسبوع، ارتفعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 12 %، ودبي الوطنية للتأمين 9.6 %، وسالك 3.9 %، ووطنية إنترناشيونال 3 %، وزاد العربية للطيران 2.6 %، وتيكوم 1.9 %، وأملاك للتمويل 1.55 %، وديوا 1.2 %، ودبي الإسلامي 1.1 %، وسوق دبي المالي 0.7 %.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بنحو 382.3 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 180.6 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً 124.45 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر «العالمية القابضة» النشاط في مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.07 مليار درهم في أسبوع، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 523.46 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 388.6 ملايين درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي في أسبوع أسهم الخليج اﻻستثمارية 30 %، والجرافات البحرية 13.75 %، وبرجيل القابضة 8.75 %، وبريسايت 7.3 %، وأي دي سي كوربوريشن 5.8 %، وأدنوك للإمداد 4.4 %، وإنفيكتوس للاستثمار 3.9 %، وبيانات 3.9 %.

سوق دبي

الوطنية للتأمينات العامة 12%

دبي الوطنية للتأمين 9.6%

وطنية إنترناشيونال 3%

سالك 3.9%

العربية للطيران 2.6%

تيكوم 1.9%

أملاك للتمويل 1.55%

ديوا 1.2%

سوق أبوظبي

الخليج اﻻستثمارية 30%

الجرافات البحرية 13.75%

بريسايت 7.3%

برجيل القابضة 8.75%

أي دي سي كوربوريشن 5.8%

أدنوك للإمداد 4.4%

إنفيكتوس للاستثمار 3.9%

بيانات 3.9%

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز