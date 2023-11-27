21.2 مليار درهم الأرباح الفصلية للشركات المدرجة في دبي بنمو 35.8 %

المصدر: دبي - البيان

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بلغ صافي ربح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي 62.3 مليار دولار في الربع الثالث من سنة 2023 مقابل 72.9 مليار دولار في الربع الثالث من سنة 2022، وعلى مستوى 22 قطاعاً في المنطقة، تراجعت أرباح 12 قطاعاً على أساس سنوي بينما ارتفعت أرباح 10 قطاعات، وذلك بحسب تقرير كامكو إنفست للربع الثالث من سنة 2023.

أما على مستوى كل دولة على حدة، فقد شهدت أرباح الشركات المدرجة في البورصة الكويتية أعلى معدل نمو على أساس سنوي بأكثر من 40 % في الربع الثالث من سنة 2023، في حين أظهرت الشركات المدرجة في دبي وعُمان نمواً قوياً هي الأخرى بـ 35.8 و24 %، على التوالي. ومن جهة أخرى، لم تشهد أرباح الشركات القطرية تغيراً يذكر، إذ سجلت نمواً بنسبة 0.3 % على أساس سنوي، فيما تراجعت أرباح الشركات المدرجة في السعودية وأبوظبي بمعدلات ثنائية الرقم مقارنة بالعام الماضي، في حين تراجعت أرباح الشركات البحرينية 8.3 %.

دبي

ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في دبي بنسبة 35.8 % على أساس سنوي إلى 5.8 مليارات دولار (21.2 مليار درهم) في الربع الثالث من سنة 2023 مقابل 4.3 مليارات دولار في الربع الثالث من سنة 2022، وكان نمو الأرباح في هذا الربع واسع النطاق وكان مدفوعاً بصفة رئيسة بأداء البنوك والعقارات وشركات المرافق العامة، إذ استحوذت القطاعات الثلاثة على ما نسبته 90.7 % من مجمل الأرباح المسجلة في البورصة في هذا الربع. وتجدر الإشارة إلى أن 10 من أصل 12 قطاعاً في بورصة دبي شهدت ارتفاع أرباحها على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023.

وارتفع صافي ربح قطاع البنوك بنحو 0.8 مليار دولار في الربع الثالث من سنة 2023 ليصل إلى 2.8 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار في الربع الثالث من سنة 2022. كما ارتفع صافي ربح قطاع المرافق العامة 6.1 % إلى 980.9 مليون دولار مقابل 924 مليون دولار في الربع الثالث من سنة 2022.

أبوظبي

تراجع صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 27 % على أساس سنوي في الربع الثالث من سنة 2023 ليصل إلى 7.6 مليارات دولار مقابل 10.4 مليارات دولار في الربع الثالث من سنة 2022، وشهد صافي ربح قطاع البنوك نمواً 30.1 % على أساس سنوي في الربع الثالث من سنة 2023، إذ بلغ مجمل ربح القطاع 2.2 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار في الربع الثالث من سنة 2022.

الكويت

ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 40.9 % على أساس سنوي في الربع الثالث من سنة 2023 لتصل إلى 2.1 مليار دولار، وتأثرت الأرباح بصفة رئيسة بأداء قطاع البنوك الذي سجل نمواً بنسبة 44.9 %، إذ وصلت أرباح القطاع إلى 1.3 مليار دولار في الربع الثالث من سنة 2023 مقابل 0.9 مليار دولار في الربع الثالث من سنة 2022.

السعودية

تراجع صافي ربح الشركات السعودية المدرجة بنسبة 19 %، إذ وصل إلى 42.4 مليار دولار في الربع الثالث من سنة 2023 مقابل 52.4 مليار دولار في الربع الثالث من سنة 2022. وعلى مستوى القطاعات الرئيسة في البورصة، سجل كل من قطاع البنوك والاتصالات نمواً في الأرباح في هذا الربع. ومن جهة أخرى، يعزى تراجع أرباح الربع الثالث من سنة 2023 بصفة رئيسة إلى انخفاض صافي ربح قطاع الطاقة الذي سجل تراجعاً بنسبة 20.7 % إلى 32.8 مليار دولار مقابل 41.3 مليار دولار في الربع الثالث من سنة 2022.

قطر

شهد مجمل ربح الشركات المدرجة في قطر نمواً هامشياً بنسبة 0.3 % في الربع الثالث من سنة 2023 ليصل إلى 3.43 مليارات دولار مقابل 3.42 مليارات دولار في الربع الثالث من سنة 2022، أما عن فترة تسعة الأشهر الأولى من سنة 2023، فأعلنت الشركات المدرجة في قطر عن تسجيلها صافي ربح قدره 10.1 مليارات دولار مقابل 11.2 مليار دولار في تسعة الأشهر الأولى من سنة 2022، مسجلة انخفاضاً بنسبة 10.5 %.

البحرين

انخفض مجمل صافي ربح الشركات المدرجة في البحرين عن فترة الربع الثالث من سنة 2023 بنسبة 8.3 % على أساس سنوي إلى 374.7 مليون دولار.

عُمان

ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في عُمان بنسبة 24 % على أساس سنوي إلى 584.6 مليون دولار في الربع الثالث من سنة 2023 مقابل 471.4 مليون دولار في الفترة المماثلة من سنة 2022.

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