«التخفيضات الكبرى» تكافئ المتسوقين بدبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت أمس في دبي فعاليات «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث تسابقت المحلات التجارية ومراكز التسوق على مكافأة المتسوقين بالعروض والجوائز القيمة والخصومات الاستثنائية وصلت إلى 90 % وأفضل الصفقات على باقة من السلع والمنتجات الاستهلاكية لمواكبة الإقبال على الشراء.

واكتظت مراكز التسوق والأسواق المفتوحة بالزوار، لا سيما مع تحسن الطقس وعطلة نهاية الأسبوع فيما قدمت أكثر من 500 علامة تجارية أسعاراً مخفضة في نحو 2000 متجر، حيث شهدت الساعات الأخيرة من الفعالية عروضاً حصرية للاستفادة من نشاط الطلب.

وشملت التنزيلات الحصرية باقة واسعة من السلع الإلكترونية والأزياء والجمال والأدوات المنزلية وغيرها، مع تخفيضات خاصة في أفضل وجهات التسوق في المدينة.

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