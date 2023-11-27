إطلاق «ألترا ريزيدنسيز» و«سكاي فيلا» في برج الحبتور

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الحبتور إطلاق شقق الـ«ألترا ريزيدنسيز» وفلل الـ«سكاي فيلا» الواقعة على قمة برج الحبتور بدبي، ويقدم البرج إطلالة على الخليج العربي، وطريق الشيخ زايد، وقناة دبي المائية، والخليج التجاري، وبرج خليفة، وميدان، وتمتد شقق الـ«ألترا ريزيدنسيز»، وفلل الـ«سكاي فيلا» على المستويات 76 حتى 82. وقال محمد الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور: «تجاوز تسليمنا المبكر توقعات البناء، وهو شهادة على تفانينا لإنجاز المشروع في الوقت المناسب»

. كما تقدم شقق الـ«ألترا ريزيدنسيز» وفلل «سكاي فيلا»، الواقعة على ارتفاع أكثر من 300 متر، وسائل راحة مثل الحدائق المتدرجة ومسابح خاصة، تتمتع الفلل بإطلالات بانورامية على دبي بزاوية 360 درجة.

وتعمل النوافذ الزجاجية الموفرة للطاقة على تقليل فواتير الطاقة بنسبة 60%، وتحسن أسرع المصاعد في العالم الحركة لتقليل الانتظار.

وتم استخدام فولاذ عالي الجودة لبناء البرج، ما يقلل من انبعاثات الكربون حتى 50%، كما استخدمت تقنيات بناء مبتكرة، ما يمكن من توفير ما لا يقل عن 6 أشهر من وقت البناء، وتتألف فلل الـ«سكاي فيلا» من 16 وحدة حصرية.

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