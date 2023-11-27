توقع تسارع نمو سوق الحلول الرقمية المتكاملة بدبي في السنوات الـ5 المقبلة

المصدر: دبي - البيان

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تتوقع المؤسسات التقنية التكنولوجية آفاقاً واسعة لنمو قطاع الرقمنة في دبي، وذلك في ضوء ما تشهده الإمارة من توجه حثيث لتبني نموذج الحكومة الرقمية في التعاملات التي تجري داخل مختلف دوائرها الحكومية. وبحسب توقعات هذه المؤسسات، فستنمو سوق الحلول الرقمية المتكاملة بدبي على نحو متسارع خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكدت شركة «زين تك» للحلول الرقمية المتكاملة، ذراع مجموعة زين التكنولوجية، هذه التوقعات، وقال أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لشركة «زين تك»: تُظهر توقعاتنا تسارع وتيرة النمو الذي تشهده عملية التحول الرقمي في دبي.

وتقوم الشركة بتوسعات استراتيجية للاستفادة من الفرص التي سيوفرها قطاع الرقمنة، وأبرمت أخيراً عدداً من اتفاقيات الشراكة، كما استحوذت على شركة «الخدمات التقنية المتخصصة»، التي تُعد واحدة من الشركات الأكبر حجماً، في توفير حلول التحول الرقمي بالمنطقة. ووقعت اتفاقية شراكة مع ديسرابت- إكس الإماراتية لحلول وخدمات إنترنت الأشياء.

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