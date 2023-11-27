«إن بي فينشرز» و«بليوم بارتنرز» تعتزمان طرح صندوق استثماري بـ 50 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مؤسس ومدير شركة رأس المال الاستثماري «إن بي فينشرز NB Ventures» نيليش بهاتناغار، ومقرها دبي، عزم شركته إطلاق صندوق استثماري بالتعاون مع شركة رأس المال الاستثماري «بلوم بارتنرز» ومقرها مومباي الهندية، والتي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة.

وتجري حالياً الشركتان مفاوضات لتحديد طرق التعاون فيما بينهما، والقطاعات التي سيستثمر فيها الصندوق، وغيرها من الأمور الأخرى. وبحسب بهاتناغار، والذي كان في السابق يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «لاند مارك العربية» وهي مجموعة هندية متعددة الجنسية مقرها دبي، فإنه من المتوقع إطلاق الصندوق الاستثماري خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأكد أن الصندوق سيركز على حاجة أصحاب الثروات العالية للمشورة الاستثمارية، وكيفية التوسع في الأسواق الآسيوية. ومنذ تأسيس «إن بي فينشرز» في 2016، استثمرت بأكثر من 50 شركة ناشئة، وينصب تركيز استثماراتها على الشركات الناشئة الرقمية في صناعات مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة، والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية.

وكانت استثمارات «إن بي فينشرز» الأخيرة بمجموعة من الشركات الناشئة مثل «بيكسيل» وهي شركة التكنولوجيا الفضاء في الهند، وشركة ميلورا الهندية المتخصصة في بيع المجوهرات عبر الإنترنت، وشركة هيلثيفاي مي الهندية لخدمات الرعاية الصحية عبر الإنترنت.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز