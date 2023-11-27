دبي بين أفضل 5 مدن توفر مساكن بأسعار معقولة للوافدين

المصدر: دبي - نهى حوّا

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حلت دبي ضمن قائمة أفضل 5 مدن في العالم تقدم مساكن بأسعار معقولة للوافدين إليها، حيث حلت في المركز الخامس في تصنيف شركة تأجير العقارات «كولايف»، وفق ما أفاد موقع «ميديوم» الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن تصنيف «كولايف» استند إلى عوامل عدة ودراسات وتقارير عالمية صادرة عن مؤسسات دولية. على سبيل المثال، اعتمد على التغيرات في أسواق العقارات داخل المدن ذات بيئة الأعمال الجاذبة للوافدين، كذلك على دراسات عالمية واسعة النطاق، مثل مؤشر «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي، ومؤشر «النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة» الصادر عن «ستارت أب بلينك» ومؤشر «التوازن بين العمل والحياة» من إعداد «أدفايزر فوربس».

وحلت دبي في القائمة إلى جانب أوسلو وبرلين وبرشلونة ولشبونة، حيث لفت موقع «ميديوم» إلى نتائج دراسة لمؤلفي مؤشر «المديرين التنفيذيين من الرحل الرقميين»، أظهرت أن العوامل الأكثر جاذبية للرحل الرقميين تشير إلى ديناميكية حياة المدينة، وثقافتها وفرص التواصل.

وفي سياق ذلك، لفت الموقع إلى أن دبي موطن لمكاتب العديد من الشركات العالمية الكبرى، وذلك مع كسر حاجز اللغة من ناحية التواصل الفعال، وإمكانية الوصول بسهولة ويسر إلى الخدمات والمعلومات. وهذا يجعل دبي مكاناً مريحاً للوافدين، كما أنها أقل تكلفة من المدن الكبرى مثل لندن ونيويورك.

وأشار الموقع إلى أن «الترحال الرقمي» آخذ في الازدياد، حيث يعمل الآن أكثر من 35 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عن بعد، وهذا ما أكدته دراسة أجراها موقع «هابل أتش كيو» أظهرت أن 42% أعربوا عن رغبتهم في العمل بالخارج، وأن تلك الإحصائيات بدأت في التأثير على سياسات الشركات والحكومات وفي عملية صنع القرار.

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