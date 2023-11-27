«موانئ أبوظبي» تدعم الشحن بكازاخستان عبر ناقلتي نفط

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي بالتعاون مع «كازمورترانسفلوت»، شركة الخدمات البحرية واللوجستية والتابعة للشركة الكازاخستانية الوطنية للنفط «كاز موناي غاز»، عن استحواذها على سفينتين حديثتين مصممتين لنقل النفط الكازاخستاني والبدء بتشغيلهما في بحر قزوين.

وأقيم حفل التدشين بمدينة أكتاو في كازاخستان، وتضمن الإعلان عن الاستحواذ على الناقلتين وبدء العمليات، وذلك بحضور نورلان نوجاييف، رئيس منطقة مانجيستاو؛ الدكتور محمد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كازاخستان؛ والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي؛ وميرزاغالييف ماغزوم، رئيس مجلس إدارة «كاز موناي غاز».

وجرت تسمية ناقلتي النفط على اسم مدينتين عريقتين في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان وهما «ليوا» و«تاراز»، وقد تم الاستحواذ عليهما بموجب مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة «كازمورترانسفلوت»، شركة الخدمات البحرية واللوجستية في كازاخستان، والذي تم الإعلان عنه في شهر ديسمبر من العام الماضي. تشكل الناقلتان استثماراً مشتركاً بقيمة 35 مليون دولار، وهما مصممتان خصيصاً للعمل في المياه الضحلة لبحر قزوين.

ويعكس توظيف الناقلتين للغاز الخامل التطور التكنولوجي والتقني؛ ويمثل خطوة استباقية تعكس الالتزام القوي بمعايير السلامة التشغيلية في هذا النوع من السفن، بما يتماشى مع اللوائح الدولية بخصوص السلامة والأمن في نقل النفط.

وستعمل الناقلتان على طول الطريق البحري الاستراتيجي عبر بحر قزوين، كناقلات مكوكية، تنجز رحلات متتالية لنقل النفط الكازاخستاني إلى أذربيجان. وستسهم الخدمةبتنويع طرق نقل النفط إلى جميع أنحاء العالم عبر البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأسود، ما يرسخ حضور كازاخستان على خارطة التجارة العالمية. ويرفع هذا الاستثمار إجمالي ناقلات النفط العاملة بموجب الاتفاقية مع «كازمورترانسفلوت» إلى 5 ناقلات، بعد الاستحواذ على ثلاث ناقلات «أفراماكس» في وقت سابق من العام الجاري.

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن، مجموعة موانئ أبوظبي: الاستثمار في هذه السفن الحديثة المتطوّرة والمجهزة بأنظمة الغاز الخامل يمثل علامة فارقة وإنجازاً استراتيجياً لمجموعة موانئ أبوظبي. نحن مستمرون بجهودنا الدؤوبة لتعزيز عمليات النقل والشحن وتوسيع شبكتنا العالمية، وضمان عمليات نقل آمنة وفعالة للنفط الكازاخستاني من جهة، كما نوفر خطوة استباقية لتحقيق التقدم وترك بصمة أكبر في مجال السلامة والأمن في الصناعة البحرية من جهة أخرى. وهذا الاستحواذ يعكس نهجنا الراسخ بتحقيق التميز وتعزيز السلامة والممارسات المستدامة ومتابعة الطريق بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقاً للشحن والتجارة العالمية وذلك التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز