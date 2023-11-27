تعاون بين «مطارات أبوظبي» ومؤسسة الإمارات لتمكين الشباب

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت «مطارات أبوظبي» ومؤسسة الإمارات مذكرة تفاهم للإسهام في تمكين الشباب والارتقاء بخدمات الرعاية الاجتماعية على مستوى دولة الإمارات.

وسوف توفر هذه الشراكة للشباب الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات مجموعة واسعة من فرص العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

وتسعى مؤسسة الإمارات من خلال شراكاتها وبرامجها الاستراتيجية إلى دعم المواهب وتمكينها، عبر توفير فرص التوعية وتزويد الأفراد بمهارات الحياة الضرورية لمواجهة التحديات اليومية والإسهام في بناء مستقبل أفضل للجميع.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لـ«مطارات أبوظبي»: «يُعدّ العمل التطوعي من أفضل السُبُل لمعرفة المزيد عن مجال عمل محدّد والنظر في إمكانية الحصول على وظيفة مستقبلية محتملة فيه. وإننا نشجع فئة الشباب على البحث عن فرص عمل مستقبلية ضمن قطاع الطيران».

وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «يأتي توقيعنا على مذكرة التفاهم تأكيداً على التزامنا تجاه وطننا وسعياً منّا لتوفير فرص استثنائية للتطوّع ضمن قطاع حيوي كقطاع الطيران.

وإننا نطمح من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الثقافة القائمة على الخدمة الاجتماعية والتآزر والتمكين، لمواصلة تحقيق التقدّم على مختلف الأصعدة ضمن مجتمعنا الغني والمتنوّع.

وتعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك ببناء مستقبل مشرق قائم على الشمولية».

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