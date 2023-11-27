«سونيك وول» تستحوذ على «سولوشنز جرانتد»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «سونيك وول» SonicWall العالمية في مجال الأمن السيبراني، عن استحواذها على شركة «سولوشنز جرانتد» Solutions Granted, Inc، التي تُعد من أبرز مزودي الخدمات الأمنية المدارة، وذلك بهدف تزويد مئات مزودي الخدمات المدارة بحلول عالمية المستوى للأمن السيبراني.

وتأتي عملية الاستحواذ هذه لتؤكد مجدداً مدى التزام «سونيك وول» تجاه شركائها المميزين، ولتوسع محفظة حلول الشركة وخدماتها كي تشمل خدمات مراكز العمليات الأمنية القائمة في الولايات المتحدة.

وقال بوب فانكيرك، رئيس شركة «سونيك وول» ومديرها التنفيذي: «تلجأ فرق تكنولوجيا المعلومات إلى حلول الكشف والاستجابة وغيرها من الخدمات المدارة بهدف تحديد التهديدات الرقمية وفرزها وتصنيفها. وهذه حاجة ملحة يسرنا أن نكون الآن قادرين على تلبيتها.

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