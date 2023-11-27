37 يوماً من التخفيضات الكبرى في «الشارقة للتسوق»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن موعد تنظيم «عروض الشارقة للتسوق 2023»، الحدث الترويجي والترفيهي الذي تنظمه الغرفة سنوياً وإحدى الفعاليات الرئيسية ضمن تقويم الشارقة السنوي لقطاع التجزئة، والتي ستنطلق خلال الفترة من 15 ديسمبر المقبل وحتى 20 يناير 2024 بكل مناطق ومدن إمارة الشارقة.

ويقدم الحدث لزوار وسكان الشارقة، على مدار 37 يوماً تجارب تسويقية وترفيهية من الطراز العالمي المصممة خصيصاً لمواكبة تطلعاتهم واحتياجاتهم، من خلال برنامج حافل بالعروض الترويجية المجزية، والتخفيضات الكبرى على مختلف المنتجات والعلامات التجارية العالمية.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن التقويم السنوي لقطاع التجزئة في إمارة الشارقة يضم العديد من الفعاليات التسويقية والترفيهية وتشكل عروض الشارقة للتسوق أحد أبرز الأحداث على هذا التقويم ومن أهم الفعاليات التي تنظمها الغرفة في إطار حرصها على المساهمة في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة وموقعها ضمن أهم وجهات التسوق في العالم.

وقال عبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال إن اللجنة التنظيمية لعروض الشارقة للتسوق تواصل استعداداتها لإطلاق نسخة متميزة من هذا الحدث، والذي سيكون حافلاً بالأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية التي تلبي احتياجات سكان وزوار الشارقة من مختلف الفئات العمرية، حيث ستشهد العديد من العروض والجوائز في مختلف مراكز التسوق المنتشرة على مستوى الإمارة، وذلك انطلاقاً من جهود الغرفة الرامية للارتقاء بمكانة الإمارة في قطاع تنظيم المهرجانات وتعزيز أثره الإيجابي على النهوض بتجارة التجزئة في الشارقة، مشيداً بتعاون مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التابعة للغرفة ومساهمتهم الكبيرة في تنظيم موسم جديد حافل بالمفاجآت المتنوعة.

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