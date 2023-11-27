«مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» تناقش أهدافها المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي اجتماعها العام السنوي لعام 2023، وناقشت الأهداف المستقبلية لتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال الصيرفة والتحويلات المالية.

حضر الاجتماع محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، الذي أعرب عن امتنانه للدعم الذي تقدمه المجموعة من أجل تحقيق رؤية قطاع الصيرفة والتحويلات في الإمارات. كما شهد الحدث حضور أعضاء مجلس إدارة المجموعة، حيث تم تقديم عدد من العروض التقديمية وجلسات نقاشية بحضور عدد من المتخصصين في القطاع.

وصرح الأنصاري: «تتمثل رؤيتنا في تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية في مجال الصيرفة والتحويلات المالية بدعم وتوجيه من المصرف المركزي وحكومة دولة الإمارات. كما نهدف إلى تطوير عملياتنا والمساهمة الفعالة في دفع العجلة الاقتصادية للدولة، وتعزيز المشهد المالي للدولة على مستوى العالم».

وقدم راجيف ريبانشوليا، أمين سر، مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، خلال الحدث أنشطة المجموعة وإنجازاتها على مدار العام، والتي شملت الدورات التدريبية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، واجتماعات اللجان، ومشاركة المجموعة في الفعاليات المتخصصة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وجرى على هامش الحدث، استعراض والموافقة على البيان المالي المدقق لعام 2022، والذي يؤكد على التزام المجموعة بالشفافية والإدارة المالية المسؤولة، وقدم أنتوني جوس، أمين خزينة في المجموعة الحسابات المقدرة لعام 2023 وميزانية العام 2024، مقدماً استراتيجية مالية واضحة لدعم نمو القطاع في الدولة.

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