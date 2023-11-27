«الشارقة الإسلامي» يُطلق باقة «زود» لموظفي حكومة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلق مصرف الشارقة الإسلامي، وبالتعاون مع برنامج الخصومات الحكومي «وفـر»، بدائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، باقة الامتيازات المصرفية «زود» الجديدة، والمقدمة حصرياً لجميع موظفي الدوائر والجهات التابعة لحكومة الشارقة، وتضم نسب أرباح مميزة، ومكافآت مالية وامتيازات وتسهيلات مصرفية، بما يتوافق مع مختلف احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وشهد قصر الثقافة بالشارقة مراسم إطلاق الباقة، بحضور كل من المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، بحضور مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة.

وفي هذا الجانب، قال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: يسعدنا أن نواصل تعاوننا الهادف مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة، في سبيل دعم موظفي القطاع الحكومي في مؤسسات وهيئات ودوائر الإمارة، وتمكينهم من المساهمة في نهضة الشارقة وتطورها، من خلال دعمهم بحلول مصرفية مبتكرة، ومنحهم قيمة مضافة، تعزز من تجربتهم مع المصرف وثقتهم بخدماته.

وثمّن المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، هذه الشراكة مع مصرف الشارقة الإسلامي.

واعتبر هذه الخطوة إضافة نوعية، واستثمار تلك الشراكات في تطوير الخدمات المقدمة لكافة موظفي الحكومة وحاملي بطاقة وفّر، الذين يفوق عددهم 90 ألف مستفيد.

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