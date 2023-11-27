بنك الشارقة يشارك في إصدار صكوك بـ 350 مليون دولار لـ«الاتحاد الدولية للاستثمار»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن بنك الشارقة، عن اختياره مدير إصدار رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب، إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى، لعملية إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 350 مليون دولار، لصالح شركة الاتحاد الدولية للاستثمار والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لدى بنك الشارقة: «تنسجم مشاركتنا في عملية إصدار الصكوك لصالح شركة الاتحاد الدولية للاستثمار مع الرؤية الاستراتيجية لبنك الشارقة والرامية إلى توفير حلول التمويل وأسواق رأس المال لتلبية احتياجات الشركات المتواجدة قي دولة الإمارات».

وأضاف خديري: «بالرغم من أن شركة الاتحاد الدولية للاستثمار تعاملت مع أسواق التمويل المشترك في الماضي، إلا أن نجاح هذه الصفقة يكتسب أهمية استراتيجية بالغة ويشكل علامة فارقة في تاريخ هذه الشركة نظراً لكونه يمثل أول دخول للشركة في الأسواق العالمية لرأس المال بتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي ظل التقلبات الهائلة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية، إلا أن هذه الصفقة لاقت أصداء إيجابية واسعة نتج عنها تغطية الإصدار بمقدار 1.7 ضعف، حيث بلغت قيمة الطلبات المسجلة حوالي 600 مليون دولار. وهذا يؤكد صلابة ومتانة أساسيات أعمال شركة الاتحاد الدولية للاستثمار وقوة نزعتها الائتمانية في السوق».

واختتم خديري: «يشكل نجاح هذه الصفقة إضافة جديدة لسجل الإنجازات البارزة والتاريخ الحافل لبنك الشارقة في تقديم منتجات وخدمات تمويلية قيمة لكبرى الشركات والمؤسسات المتواجدة في الدولة».

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