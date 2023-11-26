«بوابة الشرق مول» يستعد لموسم الاحتفالات بتجارب استثنائية

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستعد مركز بوابة الشرق مول لموسم الشتاء بعدد من الفعاليات المميزة والاحتفالات المبهرة والتجارب الاستثنائية فلا شيء يضاهي فرحة نهاية العام، ففي مكان واحد يجمع المركز العائلة في أجواء تغمرها السعادة، ليجد كل فرد ما يرضي توقعاته في هذه الوجهة.

وهذا العام ابتداءً من 1 إلى 28 ديسمبر المقبل، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تسوق مجزية مع حملة «تسوق واربح» والتي ستخولكم لدخول السحب للفوز بسيارة إم جي ZS EV 2024 الكهربائية الجديدة عند التسوق بقيمة 200 درهم من أي متجر أو بقيمة 400 درهم من كارفور، حيث سيتم الإعلان عن الفائز في 29 ديسمبر.

الجدير بالذكر أن بوابة الشرق مول يجمع في رحابه تشكيلة كبيرة من أرقى المتاجر والعلامات التجارية بدءاً من متاجر الموضة والأزياء إلى متاجر المجوهرات والأحذية والمفروشات والعطور والإلكترونيات والمعدات المنزلية وغيرها الكثير. كما يضم المول مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى الأطباق والحلويات العالمية ليتيح لكم فرصة اكتشاف ثقافات الشعوب عبر مطاعمها والاستمتاع بجمعات الأهل والأصحاب مع خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات ودخول السحب أيضاً في حملة «تسوق واربح» عند إنفاق 200 درهم.

وكما العادة يستقبل بوابة الشرق مول موسم الشتاء على طريقته الخاصة، حيث ستقام فعالية الشتاء المميزة ليمرح الصغار والكبار في الساحة المخصصة للعب بالكرات الثلجية كما سيتاح لهم فرصة قضاء أمتع اللحظات مع الألعاب التفاعلية المتنوعة.

ومع حلول «موسم شتاء أبوظبي للتسوق» حيث تطول قوائم التسوق والهدايا، تأتي متاجر بوابة الشرق مول للزوار بأفضل الخيارات وأروع الأسعار مع الخصومات والعروض الكبرى التي ستشرع أبواب التوفير أمام الزوار في الفترة من 24 نوفمبر الجاري إلى 31 ينايرالمقبل.

أما احتفالات الثاني من ديسمبر فلها طابع خاص في بوابة الشرق مول، حيث ستتزين السماء بأحلى الألعاب النارية في تمام الساعة 8:00 مساءً، وستتراقص فرقة المزيود الحربية على أنغام العيالة، ومع فعاليات الرسم على الوجه سنرسم الفرحة على وجوه زوارنا الصغار. ولزائراتنا أيضاً نصيب من الفعاليات الاحتفالية مع ركن الحنة بنقشاتها الفنية.

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