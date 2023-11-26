«كارين» الفرنسي يحتفي بضيوف دبي بأفضل العروض

المصدر: دبي - البيان

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يستعد مطعم «كارين carine» الفرنسي للاحتفال بموسم الأعياد بأن يقدم لضيوفه في دبي أروع العروض في موسم الأعياد، ليستمتعوا باحتفالات مبهجة وأطباق مختارة لتهيئ أجمل الأجواء وعيش الذكريات مع الأسرة والأصدقاء في أجمل أوقات العام.

ويتزين المطعم ذي الطابع الفرنسي والمتوسطي بحلة الأعياد ويحرص على توفير أجواء مميزة يعيش فيها الضيوف سحر عيد الميلاد طوال شهر ديسمبر ليكون الوجهة المثالية للاحتفال بنهاية العام مع الزملاء، أو لقاء العائلة في عيد الميلاد، أو استقبال العام الجديد مع الأصدقاء. فمطعم carine هو الخيار المثالي للأطباق الشهية والتجارب المبهجة.

وتقدم الوجهة أفضل الأطباق التي يعدها الشيف بمناسبة ليلة رأس السنة، ومنها فيليه واجيو لحم البقر وفيليه سمك القاروس المشوي مع السبانخ، والريغاتوني أو اللنغويني مع الكمأة البيضاء وغيرها من الأطباق التي تعد جميعها بأجود المكونات الطازجة على أيدي فريق متمرس من الطهاة الموهوبين. وتقدم وجبة الغداء على أنغام الكمان، بينما يعم المرح أجواء مطعم carine بصحبة منسق الأغاني في المساء.

وتقام احتفالات الأعياد في الشرفة الخارجية لمزيد من البهجة والمتعة بفضل الإضاءة الطبيعية والإطلالات المذهلة على التلال الخضراء في نادي الغولف، ما يجعل المطعم وجهة مثالية للاستمتاع بأجواء الشتاء وموسم الأعياد.

ودعا المطعم الضيوف والزوار للاحتفال بوداع العام 2023 واستقبال العام الجديد 2024 في أمسية carine التي تحمل طابع «مولان روج» ليلة رأس السنة، بينما تستمتعون بتشكيلة من الأطباق المبتكرة مثل الريزوتو بالهليون، والسمك المقلي بصلصة الزبدة والليمون، والدجاج المشوي في الملح، وشرائح لحم البقر المطهوة على نار هادئة، وغيرها على أنغام الكمان قبل بدء فقرة الترفيه مع منسق الأغاني. وبفضل الإطلالات الجميلة على ملاعب الإمارات للغولف وأفق مدينة دبي، يستمتع الضيوف بفقرة رائعة من الألعاب النارية بالتزامن مع حلول منتصف الليل.

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