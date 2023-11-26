«تابو» يتجدد في «سانت ريجيس» داون تاون دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مطعم تابو عن انتقاله من الطابق 23 في فندق سانت ريجيس داون تاون دبي، إلى موقعه الجديد في طابق الميزانين الذي يتميز بتصميم أنيق وجذاب يجمع بين عناصر الجمال في آسيا والشرق الأوسط.

ويوفر تابو أجواء راقية وعصرية وتجارب تناول طعام شهية مع تشكيلة واسعة من الأطباق الآسيوية والشرق أوسطية. وقال فيبين خطار، المدير العام لفندق سانت ريجيس داون تاون دبي: «يسعدنا إطلاق تجربة تابو الجديدة في طابق الميزانين، والتي تجمع بين أشهى النكهات الآسيوية والشرق أوسطية وسط أجواء مميزة. ويعكس الافتتاح الجديد التزامنا الراسخ بتقديم أفخر تجارب تناول الطعام بألذ النكهات».

وتكتمل تجربة تناول الطعام في تابو بأجواء التسلية مع عروض ترفيهية من الثلاثاء وحتى السبت، بما يعكس العادات والتقاليد التي اشتهر بها المطعم منذ انطلاقه. ويقدم منسق الموسيقى الموهوب عروضاً مسائية حية.

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