دراسة: تسارع نمو سوق الحلول الرقمية المتكاملة بدبي

المصدر: دبي- البيان

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تتوقع المؤسسات التقنية والأوساط التكنولوجية آفاقاً واسعة لنمو قطاع الرقمنة في دبي، في ضوء ما تشهده الإمارة من توجه حثيث لتبني نموذج الحكومة الرقمية في التعاملات التي تجري داخل مختلف دوائرها الحكومية، وبحسب توقعات هذه المؤسسات فستنمو سوق الحلول الرقمية المتكاملة بدبي على نحو متسارع خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتُعد شركة «زين تك» للحلول الرقمية المتكاملة – ذراع مجموعة زين التكنولوجية – من المؤسسات التي أظهرت هذه التوقعات المستقبلية لقطاع الرقمنة في الإمارة، إذ تقوم هذه الشركة بتوسعات استراتيجية للاستفادة من الفرص التي سيوفرها قطاع الرقمنة، فقد أعلنت شركة "زين تك" خلال مشاركتها في فعاليات معرض «جيتيكس غلوبال 2023»، الذي استضافته دبي مؤخراً عن إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن اتفاقية استحواذها على شركة «الخدمات التقنية المتخصصة»، والمعروفة اختصاراً باسم «إس تي إس»، التي تُعد واحدة من الشركات الرائدة، وكذلك الأكبر حجماً، في توفير حلول التحول الرقمي، على مستوى المملكة الأردنية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وعرضت "زين تك" خلال جناحها في المعرض أحدث ما توصلت إليه من محافظ متنوعة للحلول الرقمية المتكاملة، وأبرزت امكانياتها المتقدمة باعتبارها المزود الرائد لهذه الحلول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأزاحت الشركة الستار في المعرض عن اتفاقية شراكة وقعتها مع ديسرابت- إكس الإماراتية المتخصصة في حلول وخدمات انترنت الأشياء ، وبموجب الاتفاقية، ستعمل الشركة مع ديسرابت- إكس لتوسيع نطاق حلول وخدمات انترنت الأشياء التي توفرها الأخيرة، واستخدامها ضمن الحلول الرقمية المتكاملة التي توفرها الأولى، وذلك لدعم الحكومات والشركات في إدارة عملياتها على نحو أكثر كفاءة.

وأبرمت «زين تك» أيضاً اتفاقية شراكة مع شركة «فيكو» العالمية المُدرجة في بورصة نيويورك والمتخصصة في تزويد البرمجيات التحليلية، وتهدف الاتفاقية إلى تضافر الجهود بين عمليات الطرفين، وتسريع الجهود لتبني مسارات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لخدمة عملاء الشركتين في المنطقة.

وأبرمت «زين تك» اتفاقية شراكة ثالثة مع «معهد روتشستر للتكنولوجيا - دبي»، حيث ستستفيد من دعمه في تعزيز حركة البحث والتطوير في دولة الإمارات، وأخيراً، أبرمت «زين تك» اتفاقية شراكة مع شركة «فييم سوليوشنز» الأميركية المتخصصة في حماية البيانات، وذلك لنشر حلول «فييم» المتقدمة في سوق المنطقة وتزويد شركات المنطقة بالخدمات السحابية المتقدمة، مثل النسخ الاحتياطية كخدمة والتعافي من الكوارث كخدمة .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «زين تك» أندرو حنا في تعليقه عن نمو سوق الحلول الرقمية المتكاملة في دبي «تُظهر توقعاتنا مدى تسارع النمو الذي تشهده عملية التحول الرقمي في دبي».

وبين في تحليله لهذا المشهد التكنولوجي المتطور أن «(زين تك) تسهم بقوة في هذا النمو، وذلك من خلال الحلول الرقمية المتكاملة، إذ تأتي اتفاقيات الشراكات الاستراتيجية المتعددة التي أبرمتها الشركة على هامش مشاركتها في فعاليات معرض جيتيكس في سياق عزمها على توسيع نطاق خدماتها كي تسهم في هذا النمو بفاعلية».

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