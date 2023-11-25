شراكة بين «الماريه للتجزئة» و«يوتو» لدعم سياحة التجزئة في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الماريه للتجزئة، التي تدير الغاليريا جزيرة الماريه، وجهة التسوق والحياة العصرية في أبوظبي، إبرامها شراكة استراتيجية مع «يوتو utu»، الشركة العالمية المتخصصة بتكنولوجيا السفر، لإتاحة الفرصة للسياح للاستمتاع بالتسوق الحر (المعفى من الضرائب) أثناء زيارتهم لـ أبوظبي. ويعد هذا الظهور الأول لشركة «يوتو» وخدماتها المميزة في المنطقة، حيث ستكون انطلاقتها الأولى حصرياً في الغاليريا في نوفمبر 2023، في تطور ملفت يؤذن ببداية حقبة جديدة في تجارة التجزئة السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشتهر الغاليريا بريادته في تقديم أرقى مفاهيم وتجارب التجزئة الحصرية إلى أبوظبي، وأصبح اليوم أول وجهة في دولة الإمارات تقدم لضيوفها خدمات «يوتو utu» المميزة، والتي تمنح السياح قيمة إضافية على المشتريات، حيث بات بمقدور أي سائح يجري معاملات شراء بقيمة 10 آلاف درهم أن يحصل على ما يقرب من 410 دراهم كاسترداد من مبلغ 480 درهماً المدفوع كضريبة القيمة المضافة. وتمنح امتيازات «يوتو» للسياح مبلغ 520 درهماً لإعادة إنفاقها مباشرة في أي عملية شراء أخرى عبر تطبيق «يوتو»، وقد أصبحت هذه المزايا الحصرية للسياح حقيقية في الغاليريا، ما يبشر بعصر جديد في قطاع التجزئة السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعد القطاع السياحي، وفقاً لوزارة الاقتصاد الإماراتية، من أبرز الداعمين لاقتصاد دولة الإمارات، حيث أسهم بـ 9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم على نحو كبير في العام 2024 وما يليه. ومع النمو الاقتصادي المطرد، شرعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في إطلاق مبادرات طموحة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للسياحة والسفر، وسط توقعات قوية بوصول عدد نزلاء المنشآت الفندقية لنحو 40 مليون نزيل بحلول عام 2031، الأمر الذي يضفي أهمية كبيرة على الشراكة الاستراتيجية التي نسجها الغاليريا مع «يوتو» للإسهام في الارتقاء بعروض التجزئة والوصول بها إلى مستويات راقية وقيمة للسياح.

واستجابة للنمو المتسارع المتوقع للقطاع السياحي في الدولة، يعمل الغاليريا جزيرة الماريه على إحداث تطوير جذري في تجارب التسوق للسياح، فبدلاً من الحصول على جزء من استرداد ضريبة القيمة المضافة، سيحظى السياح اليوم بقيمة استثنائية وفورية تتجاوز ما يتلقونه عادة عند استرداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم عند نقطة المغادرة، في عرض مبتكر سيسهم في ارتفاع مبيعات التجزئة، ويعود بالنفع على رحلة العملاء من خلال استرداد ضريبة القيمة المضافة داخل الدولة، والاستمتاع بإنفاقها قبل مغادرة السائح للبلاد. وتتوقع شركة «يوتو» أن مقابل كل 100 مليون دولار أمريكي من المبالغ المستردة التي تمت معالجتها عند نقطة المغادرة، ستولد تقنيتها نحو 160 مليون دولار من الإنفاق الإضافي، وبالتالي سيعود بالفائدة على تجار الدولة، ما يمثل مرحلة جديدة ومجزية لقطاع التجزئة في البلاد، ستسهم بالتأكيد في دعم عجلة نمو الاقتصاد الإماراتي.

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