«أكيوب» تعمل على تطوير مليون قدم مربعة في دبي

المصدر: دبي- البيان

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تستعد شركة «أكيوب» للتطوير العقاري للتوسع في دبي بعد نجاح إطلاق «أدارا ستار» مشروعها الأول في دبي، وتعمل الشركة على توسع أعمالها بشكل كبير في العديد من المشروعات السكنية الجديدة بحلول سنة 2025 وذلك بإقامة منشآت عقارية على مساحة تصل إلى مليون قدم مربعة، ويعد «أدارا ستار» أول أبراجها السكنية ويتكون من 17 طابقاً، ويقع في منطقة أرجان في جنوب دبي، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن مشروعها السكني الثاني في سنة 2024، وسيسهم هذا المشروع في زيادة مساحة التطوير العقاري للشركة العام المقبل في دبي إلى ما يقرب من 270 ألف قدم مربعة، وتواصل الشركة جهودها للحصول على الأراضي في مختلف أنحاء إمارة دبي لتسريع خططها للإعلان عن مشروعين سكنيين إضافيين في سنة 2024.

وقال رامجي أيار رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة: البرج الأول للشركة يمثل نموذجاً للالتزام بالأناقة، والجودة، والتكلفة المناسبة المعقولة ويتوافق مع معايير «فاستو» المعمارية متميزاً بأرقى المواد والتشطيبات، ويقدم جميع وسائل الراحة للمعيشة في التجمعات السكنية.

وقال أيار «تتمثل مهمتنا في إنشاء مساحات معيشية استثنائية تتجاوز المألوف، وتثري أساليب المعيشة، وتعيد تشكيل مفهوم الحياة العصرية، نقيمها بأساليب مبتكرة مسترشدين بالممارسات المستدامة في إطار التزامنا الراسخ بالتميز والنزاهة».

ويتألف «أدارا ستار» من 113 وحدة فاخرة مفروشة بالكامل لشقق مكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم، وثلاث غرف نوم، إلى جانب مساحات مخصصة لمتاجر البيع بالتجزئة، كما يوفر خطط دفع مباشرة تنافسية للراغبين في شراء الوحدات السكنية تصل إلى 1% دفعة شهرية على مدار 60 شهراً.

وأسس أيار شركة «أكيوب» للتطوير العقاري في سنة 2022 في دبي، وتضم عدداً من الشركات العائلية مقرها في إمارة دبي، وتمتلك مجموعة واسعة من الأصول في قطاعات العقارات والبناء والخدمات اللوجستية والطاقة، حيث تمتد الخبرة العالمية لفريقها الإداري إلى أكثر من 25 عاماً في مجال التطوير العقاري للمشروعات السكنية والتجارية والصناعية. وأقامت المجموعة العديد من مشروعات التطوير العقاري في أنحاء أوروبا والهند ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتستفيد الشركة من خبرات مؤسسها الطويلة، فهو يمتلك مجموعة متنوعة من الأصول التجارية والعقارية في قطاع النفط والغاز والشحن والخدمات اللوجستية. وبصفته رئيس مجموعة «ACUBE SFO DMCC» يدير أيار عدداً من الشركات العالمية التي تركز رؤيتها على تقديم خدمات إنشائية وصناعية مهمة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

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