28.72 مليار دولار سوق المنتجات الورقية الصديقة للبيئة عالمياً

المصدر: دبي – البيان

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تحتل دولة الإمارات قائمة الأسواق الرئيسة للمنتجات الورقية الصديقة للبيئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تلقى طلباً متسارعاً بعد كوفيد وتمثلت في قطاعات متعددة مثل المطاعم والنظافة والأدوية ومستحضرات التجميل مع حجم سوق يقدر بنحو 28.72 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقاً لموردور إنتليجنس، كما يشهد الطلب في الإمارات من خلال التجارة الإلكترونية زيادة ملحوظة، حيث تتبع الدولة استراتيجية الاستدامة والبيئة الخضراء.

وأفادت شركة «آسيا بلب آند بيبر» وهي من أكبر الشركات في العالم المصنعة للورق، مقرها جاكرتا خلال لقاء صحافي في دبي، عن النمو المتصاعد الذي يشهده الشرق الأوسط وأفريقيا واعتبارها منطقة جغرافية حيوية بالنسبة للورق والمنتجات الورقية من ناحية الطلب المتزايد على حلول التعبئة والتغليف الأخضر القابل للتحلل الحيوي، حيث يقدر نموه بحوالي 4% سنوياً.

وقال سانديب راينا رئيس مبيعات التصدير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من الأسواق المهمة في المقام الأول لدينا، حيث إننا متواجدون هنا منذ أكثر من ثلاثة عقود، وليس ذلك وحسب إنما تعتبر المنطقة أيضاً مستورداً صافياً للمنتجات الورقية، فقد ارتفعت مبيعات الشركة وصعدت مرة أخرى إلى مستويات عليا ما قبل كوفيد، حيث تستحوذ منطقة الشرق الأوسط الآن على ما يقرب من 15% من المبيعات العالمية لتطبيق التطبيقات»

وقالت ليتشومي أشناه رئيس مشاركة أصحاب المصلحة والشركاء: «تماشياً مع الاتجاه المتغير، أطلقنا حلول التعبئة والتغليف الورقي القابل للتحلل الحيوي «فوباك بيو ناتشيورا رينج» التي تستهدف العائلات والعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية وقطاع تغليف المواد الغذائية خيارات قابلة لإعادة التدوير خالية من البترول لمواجهة مشكلات البلاستيك، فالاستدامة أمر أساسي في رؤيتنا والتطور في إنتاجنا نحو مستقبل أخضر هو أولى اهتماماتنا، وهذا ما تخطو الشركة نحوه لتحقيق هدفها المتمثل في صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060 أو قبل ذلك، مع استكشاف وتنفيذ تدابير مختلفة».

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