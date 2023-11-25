مجلس الأعمال العراقي البريطاني يعقد مؤتمره في دبي 7 ديسمبر

المصدر: دبي – البيان

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يستعد مجلس الأعمال العراقي البريطاني لعقد مؤتمره في دبي في السابع والثامن من ديسمبر المقبل 2023؛ بهدف تعزيز الشراكات ودفع التحول الاقتصادي في الجمهورية العراقية.

ويقوم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بإلقاء كلمة الافتتاح في اليوم الثاني للمؤتمر، التي ستكون تحت عنوان «بناء مستقبل مستدام».

وحظيت الدورة السابقة من المؤتمر 2022 بردود فعل إيجابية من أكثر من 230 مندوباً؛ ما أدى إلى زيادة بنسبة 15% هذا العام.

وسيشارك في المؤتمر الذي يعقد في فندق كراون بلازا في السابع من ديسمبر 2023 في فندق ذي أدريس في مرسى دبي مجموعة وفود لمناقشة عدد من المواضيع على سبيل المثال «التعليم والتدريب في العراق» و«بناء مستقبل مستدام».

وتعليقاً على المؤتمر قال عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية: «إنه لشرف عظيم لنا أن ننضم إلى أصدقائنا من العراق ومجلس الأعمال العراقي لمناقشة الجهود المشتركة لمساعدة البلاد في عملية إعادة الإعمار. لقد عانى العراق كثيراً، لكنه ظل لديه الإمكانات والقدرات الهائلة التي تمكنه من الإسهام بشكل مؤثر على المستوى العالمي».

وفي هذا السياق، سيقوم المؤتمر بجمع الشركات العاملة في مجال الأعمال والتجارة من جميع أنحاء العالم لصالح جمهورية العراق وأعضائها. وبناءً على أننا ملتزمون بعراق حر ومزدهر ومتنوع يعمل المؤتمر كجسر يربط بين العراق وبقية دول العالم، ويعمل أيضاً على ربط الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار لرجال الأعمال ودعم الصناعة و الشعب العراقي في نهاية المطاف.

وأضاف آل صالح: «أود أن أثني على المؤتمر وقيادته لقيامهم بتنظيم هذه المنصة للتواصل بشكل أفضل، ونحن نؤيد بشكل كامل مهمة المجلس المتمثلة في تمكين نقل التكنولوجيا والبنية التحتية والخبرات إلى جمهورية العراق لتعزيز نموه وتطوره».

ووفقاً لإدارة المؤتمر فإن النمو الكبير في التجارة بين العراق والإمارات العربية المتحدة، الذي تجاوز 60% في العام الماضي، يؤكد العلاقات الاقتصادية المتزايدة بين البلدين، ويؤكد هذا الحدث مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها المركز التجاري الرئيسي للعراق، ويعرض الدور المتنامي للدولة في تسهيل التعاون الدولي. ويُنظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها موقع رائع لاجتماع الجميع من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى الهند وتركيا والعراق والخليج. وتتمتع دولة الإمارات أيضاً بإمكانات هائلة للاستثمار في العراق وللشركات العاملة هناك، من دون الحاجة إلى الوظائف الإدارية والبيروقراطية التي يمكن الحصول عليها في العراق.

وأوضح كريستوف ميشيلز، المدير المنتدب للمؤتمر، مدافعاً عن القطاع الخاص في العراق، أن دولة الإمارات تعتبر مكاناً مثالياً؛ نظراً لدورها بوصفها مركزاً إقليمياً يربط الشركات الدولية بالعراق.

وأضاف: «بالنسبة لنا، يعد المؤتمر حدثاً مهماً في الشرق الأوسط، ويحظى بحضور جيد للغاية، خاصة من قبل العراقيين، حيث إنه مكان مناسب ومألوف للسفر إليه». وتابع ميشيلز: «لدى العديد من أعضائنا أيضاً مقرات رئيسية في دبي، ونتوقع أن يتمتع هذا المؤتمر بأقدمية الحضور التي يقدرها صناع القرار، ويتوقع أعضاؤنا التواصل مع الأشخاص المهمين».

ويعقد المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين في توقيت مهم، حيث يتناول قضايا محورية، مثل الاستدامة الاقتصادية والتعليم والتمويل وتغير المناخ.

ويقول فيكاس هاندا، ممثل دولة الإمارات في المجلس على مستوى المناطق: «في كل عام نتفوق على أنفسنا من حيث مستوى وجودة الحضور، حيث يتزايد نفوذ وأهمية كل من المجلس والعراق بسرعة في المنطقة. ومن المنتظر أن يكون هذا المؤتمر الآن ذا أهمية كبيرة للتنمية والاستشراف للعراق على المدى الطويل، ونحن نرحب بجميع الحضور والموجودين في دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ «COP28»، والاستدامة التي نسعى إليها جميعاً».

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