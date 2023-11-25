500 علامة تجارية تتنافس خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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توفر «3 أيام من التخفيضات الكبرى» الصفقات المذهلة في مراكز التسوق في دبي، حيث تصل التخفيضات إلى 90 % بالإضافة إلى فرص الجوائز الكبيرة، وتستمر حتى 26 نوفمبر، والتي تقدمها أكثر من 500 من أكبر العلامات التجارية في أنحاء المدينة.

ودعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة المتسوقين وزوار المراكز التجارية في دبي ألا يفوتوا التخفيضات الكبيرة على مستحضرات التجميل والأزياء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية وغيرها خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تنظمها المؤسسة.

وهناك أيضاً تخفيضات مذهلة بانتظار الزوار توفرها أكثر من 500 من العلامات التجارية المحلية والعالمية المفضلة من خلال أكثر من 2,000 متجر في جميع أنحاء دبي، ومنها: آند أذر ستوريز، آبيركرومبي & فيتش، آيروبوستال، آيزون (Aizone)، أليساندرو ديل أكوا، أولساينتس، أنابيل، أرماني، بي 1، بالمان، بانانا ريبابليك، باوهاوس، بيفرلي هيلز بولو كلوب، بوسيني، تشويس ريفا، كوليكشن أوف ستايل «كوس»، كوتون أون، دا ميلانو، فيري، فوريفر 21، جاب، جيوردانو، جيس آند جي سي بوتيك، إتش & إم، هوليستر، لويس فيرود، لوف موسكينو، مشايخ، ماكس، نايومي، نكست، فيكتوريا سيكريت بينك، رالف لورين، ريموند، ريفير آيلاند، سكور بروذرز، سبلاش، ستراديفاريوس، سوبر دراي، تيد بيكر، ذات، فيكتوريا سيكريت، ويست إلم، رانجلر وغيرها الكثير.

أفضل الأحذية أو الحقائب

وتوفر عروض «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تخفيضات ضخمة على أفضل العلامات التجارية للأحذية والإكسسوارات بما فيها: كريستيان لوبوتين، كليرز، كلاركس، كوتش، ديزل، ديون لندن، فوت لوكر، كينزو، كيبلينج، كرت كيجر، إل سي واي كيكي، لي جينيز، ليفيل شو ديستريكت، نيو بلانس، بارفوا، فيليب موديل، شو مارت، شو إكسبريس، سارة جيسيكا باركر، تومز، يونايتد نود، فينتش.

وهناك العديد من العروض الرائعة على الذهب والمجوهرات والساعات لدى 1915 باي أحمد صديقي، والفطيم للساعات والمجوهرات، وداماس، وبريما دايموند، وصديقي وأولاده، وبيت الساعات، وتايم هاوس، وزين دايموند، وغيرها الكثير.

كما يمكنكم تصميم منازلكم واختيار الأثاث بتكلفة أقل من متاجر الديكور والمفروشات التي توفر منتجاتها بأسعار لا مثيل لها ومنها: تو إكس إل (2Xl)، عاتي (Aati)، بيد كوارتر (Bed Quarter Furniture)، بلومينغديلز هوم، كاربت سنتر، إبارزا، هوم بوكس، هوم سنتر، هومز آر آص، إيكيا، جاشانمال، كينغ كويل، كوالا ليفينغ، بوتري بارن، ذا ماترس ستور، ذ وَن، ذا ريد كاربت، يونايتد فورنيتش.

وستجدون مجموعة كبيرة من العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة بأسعار مخفضة في أريج، بيوتيك، إليميس، فيسيس، كيلز، لوكسيتان، ميك أب فور إيفر، مكياجي، إن واي إكس، في براند، إيف روشيه، وغيرها. كما توفر علامات ابن سينا، وبوتس، وهلند & باريت عروضاً لا تفوت لمحبي تسوق المنتجات الصيدلانية والرعاية الصحية.

ويمكن للأهالي الحصول على العروض الرائعة على ألعاب أطفالهم في: محل الأطفال، إمبوريو أرماني كيدز، ماماز وباباز، بابلوسكي وغيرها، أو الحصول على ألعاب وتجهيزات جديدة لهوايات محددة في هامليز وتويز آر أص.

ولا ننسى التخفيضات على الإلكترونيات التي توفرها العديد من العلامات التجارية مثل: هارمان هاوس والنظارات والبصريات مثل لنس كارت، أوشيالي للبصريات، راي بان، وفيجن إكسبريس، ونظارات يتيم وغيرها. كما تنتظركم العديد من تجارب التسوق خلال الفعالية التي تشارك فيها أيضاً المتاجر والعلامات التجارية المتخصصة في الأدوات والأجهزة الرياضية، بما فيها بلومينغديلز، وكوسموس سبورتس، وداي تو داي، ودبنهامز، وجاليري لافاييت، وهارفي نيكلز، ولايف ستايل، وهايبر ماركت اللولو، وماركس آند سبنسر، وموجي، وناتوزي، وتيبو، وفيرجن ميجاستور، وإكسبرشن.وإذا لم تكن هذه العروض كافية لتلبية متطلبات الزوار، يمكنهم التوجه إلى أقرب مركز تسوق، فما زال هناك المزيد مما تقدمه «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث يمكنكم الفوز بجوائز كبيرة والحصول على مكافآت ونقاط إضافية من خلال برامج الولاء في بعض وجهات التسوق الشهيرة في كل مرة تتسوقون فيها.

يمكن للمتسوقين الفوز بجوائز تبلغ قيمتها 30.000 درهم عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في «دبي فستيفال سيتي مول» أو «فستيفال بلازا» من خلال مسح إيصالات الشراء عبر تطبيق «بلو» (Blue Rewards). وسيتم اختيار فائز واحد في كل مركز تجاري للفوز بنقاط «بلو» بقيمة 30.000 درهم ليتم إنفاقها خلال 30 دقيقة داخل المركز التجاري، وإذا لم ينفق الفائز المبلغ كاملاً، يمكنه الاحتفاظ بالباقي في محفظة «بلو» الخاصة به.

لا تفوتوا فرصة التخفيضات الكبيرة في جميع أنحاء دبي التي توفرها فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» مع خصومات تصل إلى 90 بالمئة لدى متاجر التجزئة المشاركة في جميع أنحاء المدينة من الجمعة 24 نوفمبر وحتى الأحد 26 نوفمبر.

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