94 % من الإماراتيين يستخدمون خدمة تسوّق رقمية واحدة على الأقل

المصدر: دبي- البيان

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أفاد مؤشر التسوّق الرقمي العالمي 2023- إصدار الإمارات؛ بأنّ نحو 94% من المستهلكين الإماراتيين يستخدمون ميزة تسوّق رقمية واحدة على الأقل، وهو ما جعل الإمارات تتفوّق على جميع الدول الأخرى في المؤشر؛ باستثناء الهند، إذ يشهد سوق البيع بالتجزئة في الإمارات تحولات هائلة نحو تجربة التسوّق الرقمي.

ووفقاً للتقرير، فإنَّ المتسوّقين الرقميين في الإمارات يعطون الأولوية للخيارات المتاحة، والتي تأتي في مقدّمتها الأسعار المنخفضة والشحن المجّاني، حيث فضّل نحو 44% الأسعار المنخفضة، بينما فضّل 50% الشحن المجاني، بينما أعرب نحو 43% من المتسوّقين عن تفضيلهم لعملية الدفع السهلة أثناء التسوّق الرقمي.

وتشمل تفضيلات الميزات الـ3 الأولى للمتسوقين الإماراتيين: مميزات التسوق الرقمي، وطرق الدفع المتاحة، ثم المكافآت والشحن المجاني، لذلك يفضّل 11% طرق الدفع، ونحو 6.9% يفضّلون المكافآت، و6.6% يفضّلون الشحن المجاني.

وركّز التقرير أيضاً، على التسوّق عبر الهاتف المحمول، لا سيما مع نموّه بين المستهلكين في الإمارات؛ إذ أجرى نجو 28% من المتسوقين عمليات شراء عبر الإنترنت باستخدام الهواتف الذكية، ويستخدم نحو 52% منهم هواتفهم الذكية، للحصول على عروضٍ أفضل أثناء التسوّق داخل المتاجر والمولات.

وأشار التقرير إلى أنَّ التجار الإماراتيين استجابوا للتحوُّل الرقمي عبر تحسين تجارب العملاء، إذ ارتفعت درجة مؤشر التسوّق الرقمي العالمي للتجّار الإماراتيين من 112 خلال عام 2021، إلى 124.4 في عام 2022.

واعتبر التقرير أنَّ تحسُّن درجة المؤشر للتجار الإماراتيين؛ دليلٌ على رضا المتسوّقين؛ حيث نما رضا المتسوّقين بنسبة 11% خلال عام واحد فقط.

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