غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً خارجياً في نيجيريا

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت غرفة دبي العالمية؛ إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً جديداً في مدينة لاغوس النيجيرية، وهو المكتب السابع للغرفة في القارة الأفريقية، والـ28 للغرفة حول العالم، ما يعكس جهود الغرفة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مجتمعي الأعمال في دبي ونيجيريا.

جاء افتتاح المكتب الجديد بحضور بابا جيدي سانو أولو، حاكم ولاية لاغوس النيجيرية خلال فعاليات منتدى الأعمال الذي نظمته غرفة دبي العالمية على هامش زيارة بعثتها التجارية إلى لاغوس، والتي تضم 15 شركة من دبي تمثل 10 قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة. ونجحت الغرفة خلال المنتدى الذي حضره أكثر من 230 مشاركاً في تنسيق أكثر من 195 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات دبي ونظرائها في السوق النيجيرية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي خلال افتتاح المكتب: يعد افتتاح مكتبنا الجديد في لاغوس علامة فارقة لغرفة دبي العالمية، حيث تعتبر السوق النيجيرية من أكبر الأسواق الأفريقية، وتتيح لتجار دبي إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق في وسط وغرب القارة السمراء. ومما لا شك فيه أن افتتاح المكتب الجديد يعكس التزامنا التام بتحقيق أهداف مبادرة «دبي جلوبال» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتأسيس 50 مكتب تمثيل تجاري لدبي حول العالم بحلول 2030.

ولفت إلى أن افتتاح مكتب لاغوس ينسجم أيضاً مع أهداف مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» والتي تركز على تنظيم بعثات خارجية لمساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي في أسواق مجزية، مؤكداً التزام غرفة دبي العالمية بتطبيق أولوياتها الاستراتيجية، وقيادة جهود القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

علاقات

من جهته، أشاد حاكم ولاية لاغوس النيجيرية بالعلاقات التجارية الثنائية التاريخية مع الإمارات والتي تعود إلى أكثر من 40 عاماً، مشيراً إلى أن الصادرات النيجيرية إلى الإمارات تشمل الذهب في حين تستورد نيجيريا من الإمارات أجهزة وسيارات ومجوهرات.

وشدد على أن الشراكة مع الإمارات يمكن أن تكون محفزاً للنمو والابتكار والازدهار، لافتاً إلى أن الخبرات الإماراتية في مجال الخدمات اللوجستية والابتكار ودخول الأسواق العالمية، مصحوبةً بإمكانات لاغوس كمركز للتصنيع والتكنولوجيا، يمكن أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى مستويات عالية، مشيراً إلى قطاعات رئيسية للتعاون تشمل التقنيات المالية والطاقة المتجددة وحلول المدن الذكية، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الإماراتية الواسعة في هذا المجال، مشيداً بخطوة غرفة دبي العالمية بافتتاح مكتب لها في نيجيريا، الذي سيعتبر نافذة لعلاقات اقتصادية أكثر متانة وازدهاراً.

وسيسهم مكتب لاغوس في بناء علاقات متينة مع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، وسيقدم مجموعة شاملة من خدمات الدعم لمجتمع الأعمال النيجيري بما في ذلك مساعدة الشركات النيجيرية على دخول سوق دبي والتوسع دولياً من خلال الإمارة. وسيعمل المكتب أيضاً على دعم وإرشاد شركات دبي التي تخطط لدخول السوق النيجيرية عبر جميع مراحل نموها الدولي.

ويدعم افتتاح المكتب الجديد أهداف مبادرة «دبي جلوبال» والتي تهدف إلى استقطاب الشركات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمواهب الدولية إلى دبي من خلال عرض المزايا التنافسية للإمارة، ومشاركة معلومات السوق، وتعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين.

منتدى أعمال

ونظمت غرفة دبي العالمية خلال زيارة بعثتها التجارية إلى منطقة غرب أفريقيا منتدى أعمال في مدينة لاغوس النيجيرية بالتعاون مع قنصلية الإمارات في لاغوس، والجمعية النيجيرية لغرف التجارة والصناعة والتعدين والزراعة، إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة لاغوس.

وتعتبر مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم بحلول 2026.

وحسب بيانات جمارك دبي، بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع نيجيريا خلال 2022 نحو 7.8 مليارات درهم، بنمو 39.3 % مقارنة بقيمتها خلال 2021، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات النيجيرية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 551 شركة، منها 75 شركة جديدة انضمت لعضوية الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

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