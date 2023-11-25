«الإمارات دبي الوطني» ينال جائزة أفضل تجربة تجارية

المصدر: دبي - البيان

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حقق بنك الإمارات دبي الوطني إنجازات بارزة في مؤشرات الأداء المختلفة لتطبيقه «MORE» الخاص بالهواتف المحمولة.

ولم تقتصر آثار التحسينات في التطبيق على تعزيز إيراداته وحركة زواره وأرقام التنزيلات فحسب، بل أكسبت البنك أيضاً تقديراً مرموقاً في جائزة «سايتكور إكسبيرينس» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث نال جائزة «أفضل تجربة تجارية» بالتعاون مع شركة «هوريزنتال ديجيتال».

ومنذ إطلاقه في أكتوبر 2021، سجل التطبيق ثلاثة أضعاف التنزيلات وتسجيلات الاشتراك، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في عدد الزيارات، مع زيادة تفاعل العملاء التي أدت إلى ارتفاع عدد الزوار بنسبة 649 % وزيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في مشاهدات الشاشة.

ومن التأثيرات الأخرى القابلة للقياس التي حققها التطبيق لبنك الإمارات دبي الوطني زيادة المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 25 % وزيادة بنسبة 39 % في الزيارات الجديدة للتطبيق.

وقد ارتفع متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون في التطبيق إلى أربع دقائق، في حين ارتفعت جلسات التفاعل بنسبة 160 %. ويوفر التطبيق إمكانية الوصول بسهولة إلى مجموعة واسعة من العروض الحصرية في مجالات المطاعم والترفيه والسفر والصفقات عبر الإنترنت.

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