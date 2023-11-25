«مجموعة الإمارات» تحصل على أعلى وسام في تأثير الأعمال المستدامة

المصدر: دبي ـ البيان

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حصلت «مجموعة الإمارات» على وسام «الأثر المجتمعي المستوى البلاتيني»، وهو أعلى وسام في مجال تأثير الأعمال المستدامة، من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات في الإمارات.

أقيم حفل توزيع الجوائز خلال قمة «عالم هادف» لعام 2023، التي أقيمت في دبي للمرة الأولى تحت رعاية وزارة الاقتصاد وبالشراكة مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات في الدولة، حيث تم تكريم أفضل 50 شركة في مجال الاستدامة.

ويعتبر الوسام بمثابة علامة وطنية للمسؤولية الاجتماعية، تقيس وتكافئ المؤسسات في الإمارات على ممارساتها المتعلقة بالتأثير المستدام اعتماداً على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والأولويات الوطنية في هذا المجال. وتستهدف الجوائز تقدير المؤسسات التي تحصل على أعلى الدرجات ضمن ثلاث فئات البلاتينية أو الذهبية أو الفضية.

وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشؤون الدولية: تفخر «مجموعة الإمارات» بالاعتراف بها كواحدة من أكثر المؤسسات التزاماً بمعايير الاستدامة في الإمارات من خلال حصولها على الوسام البلاتيني. حيث يجسد ذلك التزام المجموعة بقيادة التقدم البيئي وتنفيذ أفضل ممارسات الأعمال في مجال الاستدامة.

وأضاف: نحن في «مجموعة الإمارات» نؤمن بأهمية التعاون في التصدي للتحديات العالمية، ونعمل بشكل وثيق مع الشركاء والجهات ذات العلاقة في قطاع الطيران لتطوير مبتكرات مستدامة من خلال حشد وتوحيد الموارد والخبرات.

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