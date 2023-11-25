إقبال كبير على «تخفيضات دبي الكبرى»

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت، أمس، فعاليات «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تقدم عروضاً ترويجية مذهلة وتخفيضات كبرى تصل إلى 90 % لدى العديد من العلامات التجارية ومتاجر التجزئة المفضلة في دبي.

وتستمر الفعاليات حتى الغد. وشهدت المراكز التجارية إقبالاً كبيراً من المتسوقين لاغتنام فرصة التخفيضات الكبيرة.

وتشمل العروض، التي تقدمها «3 أيام من التخفيضات الكبرى» وتنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من العلامات التجارية لمنتجات متنوعة منها الإلكترونيات والأزياء والجمال والأدوات المنزلية وأسلوب الحياة العصرية، وغير ذلك الكثير.

وتوجد التخفيضات على في أكثر من 500 علامة تجارية في أكثر من 2000 متجر في جميع أنحاء دبي. وتعد هذه التخفيضات فرصة لكل عشاق التسوق للحصول على عروض رائعة، وأيضاً إمكانية الفوز بجوائز ومكافآت إضافية من بعض برامج الولاء المفضلة.

وتتضمن وجهات ومراكز التسوق المشاركة في «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا، ونخيل مول، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، وميركاتو، وتاون سنتر، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدانس، وبلوواترز، وسيتي ووك، وذا أوتلت فيليدج، وغيرها من مراكز التسوق.

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