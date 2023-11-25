38 يوماً من التخفيضات المذهلة في مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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يعود مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ29 لإبهار المقيمين في الإمارة مع انطلاق فعالياته في الفترة من 8 ديسمبر حتى 14 يناير المقبلين، حيث يقدم مجموعة ضخمة من العروض والتخفيضات المذهلة لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية على تشكيلة واسعة من المنتجات المتنوعة، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية المشوقة، بما في ذلك الأسواق المؤقتة، وتجارب تناول الأطعمة والوجبات الفريدة، وعروض طائرات الدرون، والفعاليات الفنية، والمجسمات، والأحداث الرياضية المميزة، والسحوبات والجوائز الضخمة التي توفر فرص الفوز بجوائز قيمة، منها شقة فاخرة، والعديد من السيارات وقسائم التسوق والمبالغ النقدية، إضافة إلى العديد من تجارب تذوق الطعام في جميع أرجاء المدينة.

ويقدم المهرجان هذا العام مجموعة من الفعاليات الجديدة كلياً، التي تشمل فعالية «كانتين X» الجديدة، وكرنفال شرطة دبي في سيتي ووك، والمعرض الحصري لعطور أرماني بريفيه الفاخرة في حديقة أوبرا دبي.

كما سيشمل المهرجان ضمن فعاليات «أضواء دبي» مجسمات شخصيات «Anooki»، وهو عمل فني ضوئي يُعرض لأول مرة في موقعي السيف وحي دبي للتصميم، كما تنضم بعض الفعاليات والتجارب المفضلة في المدينة إلى تقويم مهرجان دبي للتسوق للمرة الأولى هذا العام، بما في ذلك سول دي إكس بي، أشهر مهرجان ثقافي مجتمعي في المنطقة، ومعرض الإمارات للسيارات الكلاسيكية 2023.

برنامج حافل

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «مهرجان دبي للتسوق هو مهرجان التجزئة المفضل في العالم.

وفي الوقت الذي نكشف فيه عن البرنامج الحافل للدورة التاسعة والعشرين، فإننا ندعو الجميع للالتقاء والاستمتاع بمجموعة واسعة من تجارب تناول الطعام الاستثنائية، والمغامرات والأنشطة العائلية، والعروض الفنية، وتجارب التسوق الفريدة في جميع أرجاء دبي، وهو ما يجعل فترة المهرجان أفضل وقت لزيارة دبي والتسوق».

وأضاف: «يؤدي مهرجان دبي للتسوق دوراً حيوياً في الإسهام في تعزيز المشهد الثقافي النابض بالحياة، وإنعاش الأسواق وتحريك عجلة اقتصاد المدينة، من خلال استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية، وتحسين أسلوب حياة سكان المدينة، ودعم الشركات المحلية. ونتطلع خلال دورة هذا العام إلى تمكين سكان وزوار المدينة من تسجيل ذكريات لا تُنسى، إلى جانب توفير تجارب استثنائية للجميع».

أضواء دبي

وتعود فعالية «أضواء دبي» لتضفي على المدينة تألقاً كبيراً بالمجسمات والتركيبات الضوئية الإبداعية والفنية، التي تتضمن خمسة أعمال فنية فريدة من نوعها في جميع أنحاء المدينة في الفترة من 8 ديسمبر حتى 14 يناير.

ويكشف المهرجان عن أروع عروض طائرات الدرون المقدمة من شركة الإمارات للبترول، حيث إنه من المقرر أن يزين هذا الحدث المذهل سماء دبي كل مساء من 10 ديسمبر حتى 14 يناير، وهو يعد بعروض رائعة في سماء دبي على مدار 38 يوماً.

وسيتم تقديم عروض هذا العام بالتعاون مع «ذا بييتش» وجزيرة «بلوواترز»، مع عرضين مذهلين يتضمنان قصتين جذابتين تصطحبان المشاهدين في رحلة ساحرة كل ليلة، وتتزين خلالهما السماء بسيمفونية من الألوان والأشكال التي تقدّمها 800 طائرة درون ستذهل المشاهدين ببراعتها وتطورها. كما ستقدم فعالية «أضواء دبي» مجسماً ضخماً لشخصيتي مدهش ودانة، حيث سيضيئان سيتي سنتر مردف وينشران السعادة بين جميع زوار مركز التسوق.

أسواق وتجارب

ومع عودة الطقس المنعش والمعتدل، تنبض الحياة في دبي بمجموعة من الأسواق الخارجية والتجارب التي لا ينبغي تفويتها. ومن بين المعالم البارزة «ذا باي بي سوشيال»، الوجهة الخارجية في دبي فستيفال سيتي مول.

وسيشهد المهرجان أيضاً عودة أسواق مهرجان دبي للتسوق المجانية التي ستجلب متعة التسوق في الهواء الطلق إلى المواقع الشهيرة في جميع أنحاء المدينة، مع توفير فرص لا مثيل لها لاكتشاف العلامات التجارية الجديدة وشراء منتجات فريدة من نوعها، كما يحتفل سوق «اتصالات إم أو تي بي»، وجهة التسوّق المفضلة في مهرجان دبي للتسوق، بدورته الحادية عشرة، وقد أصبح من الفعاليات الأساسية في المهرجان، ويقدم العديد من تجارب المأكولات الشهية.

ولا يكتمل مهرجان دبي للتسوق من دون العروض والتخفيضات المذهلة من بعض أشهر العلامات التجارية في المدينة. وتقدّم هذه الدورة من المهرجان العديد من العروض الترويجية التي لا تفوت لسكان المدينة وزوارها في الفترة التي تسبق موسم الأعياد، بما في ذلك تخفيضات تتراوح من 25 حتى 75 % على أكثر من 800 علامة تجارية في أكثر من 3000 موقع في جميع أنحاء المدينة.

وهناك أيضاً العديد من الطرق لكسب النقاط من خلال برامج الولاء والصفقات الحصرية التي تقدمها للأعضاء. إضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين متابعة موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق لتحقيق أقصى استفادة من الخصومات والعروض الترويجية الإضافية.

فنون دبي

وخلال الفترة من 8 ديسمبر وحتى 14 يناير، يمكنك الاستمتاع بفنون دبي للأداء الاستعراضي والحفلات الجديدة في بعض من أفضل مراكز التسوق في المدينة، التي تشمل مجموعة واسعة من العروض الترفيهية والحفلات المذهلة، مثل الرقص والموسيقى والألعاب البهلوانية والبيتبوكس والطبول والمسرح والعروض الجوية والعروض المائية، وغيرها الكثير من المواهب الفريدة التي يقدّمها لكم عدد كبير من النجوم المحليين والعالميين على حد سواء.

وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن عروض ترفيهية متنوعة، فإن هناك الكثير في انتظارهم، فخلال الأسبوع الافتتاحي، ستُعرض التحفة المسرحية الراقصة «سلافا سنو شو» في دبي أوبرا، التي ستأخذ الزوار من جميع الأعمار إلى عالم من الخيال.

وسيكون عشاق الكوميديا على موعد مع ذكاء الفنان راسل هوارد في دبي أوبرا، وروح الدعابة لمايكل ماكنتاير في كوكا كولا أرينا. ولعشاق الموسيقى، تنتظركم تجارب موسيقية منوعة مع حفلة فرقة تيناريوين الأفريقية الحائزة جائزة غرامي في دبي أوبرا.

وتستمر العروض الترفيهية الرائعة مع أمسية فنية مع المغني الإيطالي الموهوب ماتيو بوتشيلي في دبي أوبرا، الذي سيحيي حفلاً ضخماً بقوة صوته وحضوره الآسر وعزفه الرائع للألحان الإيطالية.

رأس السنة

ومع اقتراب العام من نهايته، يتوج مهرجان دبي للتسوق بفعاليات ضخمة احتفالاً بليلة رأس السنة في كل من دبي أوبرا وكوكا كولا أرينا. ويعد حفل دبي أوبرا بليلة مليئة بالعروض الموسيقية المباشرة واللحظات المذهلة.

ويمتد المهرجان إلى ما هو أبعد من المسارح ومراكز التسوق، حيث يقدم العديد من العروض الخارجية في الهواء الطلق في الأجواء الشتوية الرائعة. وسيتضمن المهرجان لأول مرة هذا العام في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحي تجربة نابضة بالحياة في مهرجان «سول دي إكس بي 2023» في حي دبي للتصميم.

وسيقدم هذا المهرجان الثقافي المجتمعي جدولاً حافلاً بالأجواء الفنية المباشرة، وعروض فناني «الدي جي»، والبطولات الرياضية وجلسات الحوار وورش العمل، مع عرض رئيسي يقدمه الفنان بوستا رايمز.

جوائز وسحوبات

ويجلب المهرجان معه فرصاً كبيرة للفوز بجوائز قيمة من السيارات إلى النقود، ومن الذهب إلى شقة فاخرة جديدة. وهناك فرصة لأن يصبح أي شخص مليونيراً على الفور مع سحب «الجائزة الكبرى لمهرجان دبي للتسوق من أي ديلز» بقيمة مليوني درهم، كما تقدم سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى فرصة لا تفوت للفوز بسيارة نيسان باترول V6 الجديدة كلياً، وجوائز نقدية مذهلة، إضافة إلى فرصة للفوز بـ25 كيلوغراماً من الذهب في السحب الذي تنظمه مجموعة دبي للمجوهرات، وفرصة التسوق واللعب والفوز بما يصل إلى مليون درهم مع عرض السحب الرقمي المقدم من مجموعة مراكز التسوق في دبي.

وهناك المزيد من الفرص للفوز، حيث يمكن لأي شخص إنفاق الحد الأدنى عند التسوق في أي من منافذ بيع إينوك «زووم» أو «تسجيل» أو «أوتوبرو» للحصول على كوبونات السحوبات التي تمكنكم من الفوز بجوائز وقسائم مذهلة تبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف درهم.

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